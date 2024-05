Fenerbahçe'nin AS Monaco'yu elemesi sonrasında Euroleague'de Final Four etabına yükselmesi binlerce sarı lacivertli taraftarının Almanya'ya akın etmesine neden olacak. Çok sayıda kişi araştırmada bulunarak dörtlü final biletleri hakkında bilgi sahibi olmak ve rezervasyon yaptırabilmek için uğraş veriyor. 2024 Euroleague Final Four biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Biletler kaç lira ve nasıl alınır? Fenerbahçe maçına bilet al sorularının yanıtları haberimizde.

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, Fransız temsilcisi AS Monaco karşısında serinin son maçını kazanarak 3-2 öne geçti ve adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Daha önce bu kupayı müzesine de götüren Kanarya, Almanya'daki biletini de ayırtmış oldu. Basketbol severler de takımlarını desteklemek adına Uber Arena'daki yerini alacak. Ayrıca gurbetçilerin de büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 2024 Euroleague Final Four biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Biletler kaç lira ve nasıl alınır? Fenerbahçe maçına bilet al sorularının yanıtları haberimizde.

Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi kim oldu?

AS Monaco'yu eleyen Fenerbahçe'nin 2024 Euroleague Final Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos oldu.

2024 Euroleague Final Four biletleri nereden alınır?

Fenerbahçe'nin de katılacağı 2024 Euroleague Final Four etabı için biletler organizasyonun kendi internet sitesinin yanı sıra pek çok etkinlik sitesinde satışa sunulacak. İnternet üzerinden gerçekleştireceğiniz siparişlerle biletlerinizi alabilir ve yerinizi ayırtabilirsiniz. Şu an satış var denilse de sistem aktif değil. https://www.ticket-onlineshop.com/ols/f4tickets/en/tickets/channel/shop/index/redirect adresinden temin edebilirsiniz. Ayrıca f4tickets@euroleague.net ve FinalFour2024@uber-arena.de e-mail adreslerinden bilgi alabilirsiniz.

Fenerbahçe Euroleague'de mücadele edecek

2024 Euroleague Final Four bileti kaç lira?

Euroleague'de dört takımın amansız rekabetine sahne olacak karşılaşmaları izlemek isteyenler için ödemeleri gereken fiyatlar belli oldu.



Bench paketleri

1. sıra koltuklar: 4.749 euro.

2. sıra koltuklar: 3149 euro.



Platinum koltuklar

1. sıra saha kenarı koltukları: 3649 euro.

2. sıra saha kenarı koltukları: 2649 euro.

3. sıra saha kenarı koltukları: 2249 euro.

Ağırlama paketleri

Kaliteli gümüş ağırlama paketi: 1074 euro.

Gümüş ağırlama paketi: 1004 euro.

Konaklama paketleri

24 ayar altın hizmet paketi: 1549 euro.

18 ayar altın hizmet paketi: 1449 euro.

14 ayar altın hizmet paketi: 1349 euro.