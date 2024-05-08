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2024 Euroleague Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman

Basketbolda Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Euroelague’de temsilcimiz Fenerbahçe, AS Monaco’yu devirerek bir kez daha final four biletini kaptı. Daha önce bu kupada mutlu sona da ulaşan sarı lacivertliler, dört takım arasında yine zafer yaşayarak taraftarlarını sevindirmek ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek amacında. Kanarya’nın finale çıkabilmek için oynayacağı maçın nerede ve ne zaman olduğu da merak konusu ve araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Peki, 2024 Euroleague Final Four maçları nerede ve ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 22:49 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 22:49
2024 Euroleague Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman

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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ikinci sırada yer alırken Avrypa'da ise çalkantılı bir dönemden geçti. 34 karşılaşmada 20 kez parkeden zaferle ayrılan ekibimiz, 14 defa da yenildi. Ancak mücadelesini bırakmayan Jasikevicius ve öğrencileri çeyrek finalde AS Monaco'yu devirerek adını final four etabına yazdırmayı başardı. Bundan sonra tek hedef kupa. Taraftarlar da biletlerini almak ve rezervasyon yapmak adına sorgulamalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, 2024 Euroleague Final Four maçları nerede ve ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Final Four'da

Euroleague çeyrek finalinde AS Monaco ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk maçı 95-91 kazanmıştı. Deplasmanda elde ettiği avantajı ikinci karşılaşmaya taşıyamayan Kanarya 93-88 kaybetti ve seri 1-1'e geldi. Temsilcimiz evindeki ilk mücadeleden 89-78 galip ayrılarak seriyi 2-1'e getirdi. Üçüncü müsbakayı ise Fransız ekibi kazandı ve seri yeniden eşitlendi. Bu akşam ekibimiz kazanarak Almanya biletini kaptı.

Hangi takımlar Euroelague'de Final Four'a kaldı?

Fenerbahçe'nin haricinde bu sezonki performansıyla zirvede yer alan Real Madrid'in yanı sıra temsilcimiz Fenerbahçe final foura kalan takımlar olarak yerini ayırttı. Çeyrek finalde Real Madrid Almanya'da yerini ayırtan ilk takım oldu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos da önemli bir başarı elde ederek son 4 arasına kaldı.

Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi kim oldu?

Barcelona – Olympiakos rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Ekibimizin rakibi ise Maccabi Tel Aviv'i eleyen Panathinaikos oldu.

Euroleague Final Four 2024 nerede?

Euroleague yönetimi 19 Aralık 2022 tarihinde yaptığı duyuru ile 2024 yılındaki Euroleague final four eşleşmelerinin Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mercedes Benz Arena'da (Uber Arena) yapılacağını açıklamıştı.

Euroleague Final Four 2024 ne zaman?

Fenerbahçe'nin de final bileti alabilmek adına mücadele vereceği 2024 Euroleague final four maçları 24 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde tek maç üzerinden gerçekleşecek eşleşmelerde kazananlar finalde karşı karşıya gelecek.

Uber Arena hakkında

15 yıl önce yeniden inşa edilen Mercedes Benz Arena, 165 milyon euroluk maliyetiyle öne çıkıyor. Burada ayrıca buz hokeyi maçları da oynanırken konserlere de ev sahipliği yapılıyor. Spor müsabakalarındaki kapasite 14 bin 500 civarında iken etkinliklerde ise 17 bine kadar çıkabiliyor. Alba Berlin de iç saha maçlarını burada oynamaktadır. Daha önce 2008-2009 sezonunda da Final Four heyecanı burada yaşandı.

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