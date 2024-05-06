SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! İsmail Kartal istifa edecek mi?

Sezon başında Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine başlayan İsmail Kartal, Konyaspor karşısında alınan 0-0'lık beraberlik sonrasında tüm kredisini tüketti. Taraftarlar deneyimli teknik direktörü hedef tahtasına koyarken görevi bırakmasını istedi. Sosyal medyada binlerce mesaj atıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 04:06 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 04:18
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki! İsmail Kartal istifa edecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftası Konya'da tamamlandı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde son 4 haftaya giren Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Müsabakada iki taraf da gol çizgisini geçecek hamleyi yapamayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla sarı lacivertliler şampiyonluk mücadelesinde büyük yara alırken ev sahibi ise küme düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.

SORU ALMADI
2 puyan bırakılan maç sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal; "Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz." dedi. Soru almayarak toplantıyı noktaladı.

İSMAİL KARTAL İSTİFA EDECEK Mİ?
Kartal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. Deneyimli teknik adama emanet edilerek çıkılan başarılı bir sezon geçirme yolculuğunun bu noktaya nasıl evrildiği sorgulanırken kendisinin de görevinden istifa etmesi gerektiğini vurgulayan binlerce mesaj gönderildi. Kartal'ın geleceğine dair nasıl bir karar vereceği ise merak konusu haline geldi.

Sosyal medyada da taraftarlar, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

"Fenerbahçe'nin çocuğu olarak son bir iyilik yap hocam. İstifa et"

"İstifa etmek de onurlu bir hizmettir. Bunca yıl çalıştın artık anlaman lazım. Sen Fenerbahçe'nin F'sinin yanından geçemeyecek adamsın. Şimdi king ile antrenman yap, kent ile de sohbet et."

"Sorumluluk benim diyebiliyorsan, bu durumun gereği istifa etmektir. Fenerbahçe'nin önünü açın."

"Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorsanız adam gibi istifa edersiniz."

"İsmail Kartal yapacağın en iyi hizmet hiç durmadan bu gece istifa etmendir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Eurovision’a ’Gazze’ damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği ’siyonaziler’den yana saf tuttu
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA