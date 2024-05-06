Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki! İsmail Kartal istifa edecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftası Konya'da tamamlandı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde son 4 haftaya giren Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftası Konya'da tamamlandı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde son 4 haftaya giren Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Müsabakada iki taraf da gol çizgisini geçecek hamleyi yapamayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla sarı lacivertliler şampiyonluk mücadelesinde büyük yara alırken ev sahibi ise küme düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.
SORU ALMADI
2 puyan bırakılan maç sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal; "Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz." dedi. Soru almayarak toplantıyı noktaladı.
İSMAİL KARTAL İSTİFA EDECEK Mİ?
Kartal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yer buldu. Deneyimli teknik adama emanet edilerek çıkılan başarılı bir sezon geçirme yolculuğunun bu noktaya nasıl evrildiği sorgulanırken kendisinin de görevinden istifa etmesi gerektiğini vurgulayan binlerce mesaj gönderildi. Kartal'ın geleceğine dair nasıl bir karar vereceği ise merak konusu haline geldi.
Sosyal medyada da taraftarlar, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi.
İşte o tepkiler:
"Fenerbahçe'nin çocuğu olarak son bir iyilik yap hocam. İstifa et"
"İstifa etmek de onurlu bir hizmettir. Bunca yıl çalıştın artık anlaman lazım. Sen Fenerbahçe'nin F'sinin yanından geçemeyecek adamsın. Şimdi king ile antrenman yap, kent ile de sohbet et."
"Sorumluluk benim diyebiliyorsan, bu durumun gereği istifa etmektir. Fenerbahçe'nin önünü açın."
"Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorsanız adam gibi istifa edersiniz."
"İsmail Kartal yapacağın en iyi hizmet hiç durmadan bu gece istifa etmendir."