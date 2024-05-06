Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı geliyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!



Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!



Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.