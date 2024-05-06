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Yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Arsenal'in yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son oynanan Sivasspor maçında sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Cimbom'da yönetim de Okan Buruk için kesenin ağzını açacak. Aslan, Arsenal'in yıldız ismi için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:06 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 16:20
Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı geliyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı. Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti. Aslan, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!

Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Bu oyunculardan birininde Thomas Partey olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu nedenle Cimbom transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Ayrıca Arsenal'de çeşitli sebepler dolayısıyla istediği süreyi alamayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

Partey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Bu sezon 14 maça çıkan Ganalı futbolcu skor katkısında bulunamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Arsenal’in yıldızı Thomas Partey geliyor

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