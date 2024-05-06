Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

İngilizce bilen 24 yaşındaki sol bek için, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

NAPOLI'YLE ANLAŞTI!

İtalyan basınının iddiasına göre; 24 yaşındaki sol bek, Napoli ile anlaşmaya vardı ve İtalyanca derslerine başladı.