Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.
F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.
Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.
Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.
İngilizce bilen 24 yaşındaki sol bek için, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve artık gün saydığı haberlerde yer aldı.
NAPOLI'YLE ANLAŞTI!
İtalyan basınının iddiasına göre; 24 yaşındaki sol bek, Napoli ile anlaşmaya vardı ve İtalyanca derslerine başladı.
Bu sezon 47 maça çıkarak İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Ferdi, 3 gol - 5 asistlik katkı sağladı.
Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...