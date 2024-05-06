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Ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılması gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi de netleşti. Ülke basını transferi bu sözlerle duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:36 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 15:37
Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

İngilizce bilen 24 yaşındaki sol bek için, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve artık gün saydığı haberlerde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

NAPOLI'YLE ANLAŞTI!

İtalyan basınının iddiasına göre; 24 yaşındaki sol bek, Napoli ile anlaşmaya vardı ve İtalyanca derslerine başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Bu sezon 47 maça çıkarak İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Ferdi, 3 gol - 5 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ve Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdular

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