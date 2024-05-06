Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündemde bulunuyor. Kanarya bu sene mutlu sona ulaşamasa dahi taraftarları için en iddialı kadroyu kurma konusunda temaslarını sıklaştırıyor. Özellikle hücum hattında yaşanacak değişim herkesi şimdiden heyecanlandırıyor. Kontratı bitecek Joshua King'in yanı sıra yola devam edilmek istenmeyen Ryan Kent'in gönderilmesi ve Edin Dzeko'nun muhtemel ayrılığı sonrası yeni yıldızlarla takviyeler yapılacak. Ancak bir oyuncu vardı ki hem teknik heyet hem de izeme ekibi ortak bir şekilde üzerinde fikir birliğine varmıştı ki işler istendiği gibi gitmedi.
Ryan Kent ile yola devam edilmeyecek
İKİ İSİM GÖNDERİLECEK
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler arasında en etkisiz isimlerden ikisi Joshua King ve Ryan Kent'ti. İngiliz kanat oyuncusu Glasgow'dan geldikten sonra yüksek kontratına rağmen beklentileri karşılayamamıştı. 18 karşılaşamda sadece 1 gol atıp 2 de asist yapabilen 27 yaşındaki futbolcunun talipleri ile görüşme yapmasına izin verilecek. Diğer yandan Norveçli hücumcu da İstanbul kariyerini sonlandırmak üzere. Yakın zamanda ayrılmaya hazırlanıyor.
Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılabilir
EDİN DZEKO GİDEBİLİR
Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de 20 gole imza atan Boşnak yıldız Edin Dzeko için zaman zaman İsmail Kartal ile arasının iyi olmadığı yönünde iddialar basında yer almıştı. Ayrıca Kanarya'nın eski hocası Jorge Jesus da kendisini istiyor. Hatta yüklü bir bonservis ve yıllık maaş ödemeye hazır. Eğer anlaşma sağlanabilirse yerine takviye yapılması gerekiyor.