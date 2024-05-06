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Ryan Kent ile yola devam edilmeyecek İKİ İSİM GÖNDERİLECEK Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler arasında en etkisiz isimlerden ikisi Joshua King ve Ryan Kent'ti. İngiliz kanat oyuncusu Glasgow'dan geldikten sonra yüksek kontratına rağmen beklentileri karşılayamamıştı. 18 karşılaşamda sadece 1 gol atıp 2 de asist yapabilen 27 yaşındaki futbolcunun talipleri ile görüşme yapmasına izin verilecek. Diğer yandan Norveçli hücumcu da İstanbul kariyerini sonlandırmak üzere. Yakın zamanda ayrılmaya hazırlanıyor.