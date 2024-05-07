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PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyen Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli oluyor. Paris Saint Germain Almanya'da 1-0 yenildiği Borussia Dortmund ile bu kez Fransa'da karşılaşacak. Fransız temsilcisi erken bir gol bularak farklı galip gelerek adını son 2 takım arasına yazdırmak isterken sarı siyahlılar ise avantajını koruyup Wembley'deki final için biletini almak amacında. Karşılaşmayı seyretmek isteyenler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayınlayan kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 17:07 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 17:07
PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir maç fırtınası daha yaşanacak. Son dört takımın kaldığı turnuvada Paris Saint Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleden Almanlar 1-0 galip ayrılmayı başararak önemli bir avantaj yakalamıştı. Rövanşta ise PSG'nin hedefi en az 2 farklı sahadan galip ayrılıp son 2 takım arasına kalmak amacında. Türkiye'de de çok sayda futbol sever müsabakayı seyredebilmek adına araştırmalarda buluarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

PSG BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması olarak oynanacak olan PSG Borussia Dortmund maçı saat 22.00'de başlayacak. Kritik randevu TV 8.5, TV 8 ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund ilk maçı 1-0 kazanmıştıBorussia Dortmund ilk maçı 1-0 kazanmıştı

PSG BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Ramos, Mbappe

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug

PSG BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Paris Saint Germain ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç milyonları da ekran başına kilitleyecek. Parc des Princes'teki zorlu randevu için Türkiye'deki resmi yayıncı olan TV 8'i tv8.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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