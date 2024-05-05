Hollanda’da PSV Eindhoven şampiyon!

Bu sezon Peter Bosz'u teknik direktörlük görevine getiren ve birçok önemli transfere imza atan PSV, ezeli rakipleri Feyenoord ve Ajax'ın önünde ipi göğüslemeyi başardı. 32'inci haftada Sparta Rotterdam'ı ağırlayan Eindhoven ekibi, zorlu geçen mücadelede geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Karşlaşmna Medinho'nun golü ile başladı. Brezilyalı futbolcu 8'inci dakikada ağları bulurken 19'da Bakari kendi kalesine attığı goll skoru eşitledi. Ev sahibi ekip yıldız oyuncusu Bakayoko ile öne geçti ancak bu kez de 3 dakika sonra Boscagli kendi filelerini havalandırdı. İlk yarı 2-2'lik sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Boscagli bu kez Sparta kalesini sarsarak takımını yeniden öne geçiren isim oldu. Jordan Teze'nin golü ise skoru belirledi ve PSV sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Jordan Teze takımının 4'üncü golüne imza attı

Bu mücadeleden sonra puanını 87'ye çıkaran kırmızı beyazlı ekip gelecek hafta Fortuna Sittard'a konuk olup sezonun son maçında RKC Waalwijk'ı ağırlayacak. Ayrıca gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.