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Galatasaray maçı sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan hakem Arda Kardeşler’e 'güreşçi' göndermesi

Galatasaray maçı sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e olay göndermede bulundu. Bülent Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler maalesef veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Futbol oynamaya çalıştık. Hakem Arda Kardeşler’i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk’ü getirirdim, güreşlere katılırdı" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 22:53 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:54
Galatasaray maçı sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’dan hakem Arda Kardeşler’e ’güreşçi’ göndermesi

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray karşısında futbol adına güzel şeyler veremediklerini söyleyerek, "Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk'ü getirirdim, güreşlere katılırdı. Bütün takdir haklarını oraya verdi" dedi.

"Bilseydim Taha Akgül'ü getirirdim"



Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 6-1 mağlup oldu.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler maalesef veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Futbol oynamaya çalıştık. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim, Taha Akgül ve Sebahattin Öztürk'ü getirirdim, güreşlere katılırdı. Bütün takdir haklarını oraya verdi. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de belli. Ondan sonra da Galatasaray golleri attı, tebrik ederim" diye konuştu.

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