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Sprint yarışı Max Verstappen'in!

Dünyanın 1 numaralı motor sporları yarışı organizasyonu Formula 1'de yeni hafta devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde süren hız tutkusunda bugün sıra sprint yarışlarına geldi. Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 09:02 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 05:57
Sprint yarışı Max Verstappen’in!

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Türkiye ve dünyada milyonları ekran başına kilitleyen Formula 1'de 2024 sezonu devam ediyor. Birbirinden hızlı pilotların ve iddialı markaların kıyasıya yarışına sahne olan zorlu mücadele yine nefes kesecek. Max Verstappen'in pole pozisyonunu aldığı sıralama turları ve sprint yarışı öncesinde pek çok kişi yayın bilgilerini araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Aksiyonu bitmeyecek, son ana kadar soluksuz izlenecek bir gün daha televizyondaki yerini alacak. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'i sıralama turları ve sprint yarışı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle seçenekleri haberimizde yer almaktadır.

Max Verstappen pole pozisyonunda yerini alacakMax Verstappen pole pozisyonunda yerini alacak

MAX YİNE İLK CEPTE

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda en hızlı tur süresini elde eden Max Verstappen, bugünkü pole pozisyonunun sahibi oldu. Holandalı pilot 1:27.641'lik derecesi ile ilk sırayı alırken ikinci basamakta hemen 0.1 saniye gerisinden gelen Charles Leclerc bulunuyor. Üçüncü ise Red Bull'dan Sergio Perez oldu.

Miami GP'de hem sıralama turları hem de sprint yarışı heyecanı yaşanacakMiami GP'de hem sıralama turları hem de sprint yarışı heyecanı yaşanacak

MIAMI GP SIRALAMA TURLARI VE SPRINT YARIŞI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam başlayacak ve gece saatlerine kadar sürecek olan sıralama turları ve sprint yarışlarının ne zaman başlayacağı internette çok sayıda kişi tarafından araştırılıp öğrenilmeye çalışılıyor. Sprint yarışları saat 19.00'da, sıralama turları ise 23.00'te başlayacak. Yarın ise yarış heyecanı yaşanacak. Saat 23.00'ten itibaren pilotlar damalı bayrağı ilk sırada görebilmek adına mcüadele verecek.

Formula 1 milyonlar tarafından izlenmeye devam edecekFormula 1 milyonlar tarafından izlenmeye devam edecek

MIAMI GP SIRALAMA TURLARI VE SPRINT YARIŞI CANLI İZLE

Nefes kesen bir yarış öncesine sahne olacak Miami Grand Prix'indeki sıralama turları ve sprint yarışını izlemek isteyenler yayın bilgilerini de araştırıyor. F1 tutkunları zorlu iki etabı Bein Sports'un uygulaması TOD TV uygulaması ve formula1.com'daki Formula 1 TV'den izleyebilirler.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı, yarışın ise yarın TSİ 23.00'te başlayacağı Miami Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 118 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 91

3. Charles Leclerc (Monako): 83

4. Carlos Sainz (İspanya): 73

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

TAKIMLAR

1. Red Bull: 209

2. Ferrari: 162

3. McLaren: 99

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

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