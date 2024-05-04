Sprint yarışı Max Verstappen’in!

Türkiye ve dünyada milyonları ekran başına kilitleyen Formula 1'de 2024 sezonu devam ediyor. Birbirinden hızlı pilotların ve iddialı markaların kıyasıya yarışına sahne olan zorlu mücadele yine nefes kesecek. Max Verstappen'in pole pozisyonunu aldığı sıralama turları ve sprint yarışı öncesinde pek çok kişi yayın bilgilerini araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Aksiyonu bitmeyecek, son ana kadar soluksuz izlenecek bir gün daha televizyondaki yerini alacak. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'i sıralama turları ve sprint yarışı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle seçenekleri haberimizde yer almaktadır.

Max Verstappen pole pozisyonunda yerini alacak

MAX YİNE İLK CEPTE

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda en hızlı tur süresini elde eden Max Verstappen, bugünkü pole pozisyonunun sahibi oldu. Holandalı pilot 1:27.641'lik derecesi ile ilk sırayı alırken ikinci basamakta hemen 0.1 saniye gerisinden gelen Charles Leclerc bulunuyor. Üçüncü ise Red Bull'dan Sergio Perez oldu.