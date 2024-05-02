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Trabzonspor'un Samsunspor maçındaki hedefi plaka

Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, plaka yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer hem 61. kez fileleri havalandırmak hem de puanını 61'e yükseltmek amacında.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 11:41 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:41
Trabzonspor’un Samsunspor maçındaki hedefi plaka

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Geride kalan haftada 2-0 geriye düştüğü Gaziantep FK karşısında Ebere Paul Onuachu'nun muhteşem performansıyla sahadan 3 puanla ayrılan Trabzonspor, bu cumartesi günü Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kırmızı beyazlıları da yenerek yoluna devam etmeyi planlayan bordo mavililer, iki hedefi çin sahaya çıkacak

Sezon başından bu yana istenen performansı sergilemekte zorlanan Fırtına, bugüne kadar 60 kez gol sevinci yaşadı. Eğer hafta sonunda fileleri havalandırma başarısı gösterirse 61'e ulaşmış olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da alınacak galibiyet büyük rol oynayacak. En yakın rakibinin 6 puan önünde son 4 haftaya girerek iddiasını daha da güçlü hale getiren Abdullah Avcı ve öğrencilerinin galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Karadeniz derbisinde kazanan taraf bordo mavililer olursa puanını da 61'e yükseltecek.

Trabzonspor, Gaziantep'i 4 golle geçmişti.Trabzonspor, Gaziantep'i 4 golle geçmişti.

GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKACAK

Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u yenmesi halinde geçen sezondan da 4 puan önde bir performans göstermiş olacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 35 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 57 puan toplayarak ligde 6. sırada kendine yer bulmuştu.

Geçen sezon ligin tamamlandığı 36 hafta sonunda 57 puan elde eden Karadeniz ekibi, ligi 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

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