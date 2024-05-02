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TFF'den olağanüstü genel kurul için imza açıklaması! Yeterli sayıya ulaşıldı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın açıklamaları üzerine toplanan imza sayıları hakkında duyuruda bulundu.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 16:39 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:39
TFF’den olağanüstü genel kurul için imza açıklaması! Yeterli sayıya ulaşıldı mı?

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Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak duyurduğu olağanüstü genel kurul için süreç devam ediyor. İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." açıklaması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yanıt geldi.

TFF'den yapılan duyuruda şu ana kadar toplanan geçerli, imza sayısının 94 olduğunun altı çizildi ve şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.

İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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