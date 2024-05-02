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Trendyol Süper Lig'de 51 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş, yarın akşam 35'inci haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar elde edeceği galibiyetle birlikte hem UEFA Avrupa Ligi hedefi için Trabzonspor'u hem de Konferans Ligi adına da Başakşehir'in peşini bırakmamak amacında. Teknik Direktör Serdar Topraktepe de öğrencilerini zorlu 90 dakikaya en iyi şekilde hazırlayabilmek için son taktiklerini aktarıp mücadelenin önemini anlatıyor.

HEDEF SÜPER LİG'DEKİ SIRALAMA Gelecek sezon Avrupa'da yer almaktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hedefi de büyük önem taşıyor ancak ligdeki sıralamadan her şeyin garantilenmesi hedefleniyor. Alınabilecek kötü sonuçla elenme ihtimali tüm planları bozabilir. Bu da transfer direkt olarak etki edecek gibi gözüküyor. Zira Başkan Hasan Arat'ın öncülük ettiği görüşmelerde pek çok yıldız masada bulunuyor. Menajerler ve kulüplerle temaslar yoğunlaştırıldı.