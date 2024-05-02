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Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev transfer çalım! 173 milyon liralık transfer sonrası görüşmeler başladı…

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş’ta gelecek döneme büyük bir özenle hazırlanılıyor. İlk olarak teknik direktörünü belirlemek isteyen siyah beyazlılarda pek çok aday bulunurken saha içine de gerekli takviyeler yapma konusunda ciddi çalışmalar söz konusu. Kartal, daha önce Galatasaray’ın hedefinde de bulunan ve son transferini 175 milyon lira civarında bir bonservisle gerçekleştiren yıldız ismin peşine düştü. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 12:25 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 12:26
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev transfer çalım! 173 milyon liralık transfer sonrası görüşmeler başladı…

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Trendyol Süper Lig'de 51 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş, yarın akşam 35'inci haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar elde edeceği galibiyetle birlikte hem UEFA Avrupa Ligi hedefi için Trabzonspor'u hem de Konferans Ligi adına da Başakşehir'in peşini bırakmamak amacında. Teknik Direktör Serdar Topraktepe de öğrencilerini zorlu 90 dakikaya en iyi şekilde hazırlayabilmek için son taktiklerini aktarıp mücadelenin önemini anlatıyor.

HEDEF SÜPER LİG'DEKİ SIRALAMA

Gelecek sezon Avrupa'da yer almaktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş'ta Türkiye Kupası hedefi de büyük önem taşıyor ancak ligdeki sıralamadan her şeyin garantilenmesi hedefleniyor. Alınabilecek kötü sonuçla elenme ihtimali tüm planları bozabilir. Bu da transfer direkt olarak etki edecek gibi gözüküyor. Zira Başkan Hasan Arat'ın öncülük ettiği görüşmelerde pek çok yıldız masada bulunuyor. Menajerler ve kulüplerle temaslar yoğunlaştırıldı.

SEZON SONU TEMİZLİK VAR

Büyük bir revizyona gidecek olan Beşiktaş'ta özellikle yabancı oyuncuların ayrılması konusunda büyük bir uğraş veriliyor. Performans konusunda verim alınamayanların yanı sıra kontratları bitenler ve kiralık olarak forma giyenlerin büyük bir kısmı ile yollar ayrılacak. Haziran ayı itibarıyla yeni yabancı kuralına uygun şekilde bir kadro oluşturulma konusunda futbolcularla görüşmeler yapılacak.

YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki gün gittiği Almanya'da önce Bayern Münih – Real Madrid ve dün de Borussia Dortmund – Paris Saint Germain karşılaşmalarını seyretmişti. Arat'ın bu sırada yıldız isim için sarı siyahlı ekibin kurmaylarıyla görüştüğü öğrenildi. Daha önce Galatasaray'ın da listesinde bulunan Salih Özcan'ın takıma kazandırılması konusunda temaslarda bulundu.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 32 karşılaşmada 1713 dakika sahada kalan Salih Özcan, gol ve asist katkısı gösteremedi. Son transferini 5 milyon euroya gerçekleştiren milli futbolcu sadece 12 karşılaşmada ilk 11 başlayabildi. Kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona eriyor.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Futbola SC West Köln ile başladı. Ardından 1. Fc Köln alt yapısına geçiş yaptı. Burada A takıma kadar yükseldi. Kiel'e kiralandıktan sonra 2 sene formasını giydiği kulübünden 2022 yılında ayrıldı ve Borussia Dortmund kendisi için 5 milyon Euro bonservis ödedi. A Milli Takım ile 17 kez mücadele etti.

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