PFDK resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati’nin cezası belli oldu





Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Göztepe'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Göztepe -Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Gençlerbirliği Kulübü'nün, 28.04.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Sakaryaspor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Giresunspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Çorum FK Kulübü görevlisi Özgür Yıldırım'ın, 28.04.2024 tarihinde Erzurum oynanan Erzurumspor FK-Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

12- Bandırmaspor Kulübü sporcusu Dominique Joel Badji'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Şanlıurfaspor Kulübü idarecisi Mustafa Müsri'nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Boluspor Kulübü'nün, 28.04.2024 tarihinde oynanan Boluspor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Tuncay Demirtaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

15- Adanaspor'un, 28.04.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün 116 ve 118 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adanaspor görevlisi Osman Sümer'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Manisa Futbol Kulübü antrenörü Levent Devrim'in, 28.04.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."