Milyonları ekran başına kilitleyen heyecanıyla her defasında büyük bir rekabete sahne olan Formula 1, Amerika GP ile devam ediyor. Miami'de gerçekleşecek olan yarışta yine Max Verstappen'in ön plana çıkabilmek ve damalı bayrağı ilk sırada görebilmek için sahneye çıkacağı bir parkur hız tutkunlarını bekliyor. Diğer pilotlar da Hollandalı meslektaşını geride bırakabilmek adına mücadele verecek. Seyirciler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Formula 1 ABD Miami Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

FORMULA 1 ABD MİAMİ GRAND PRİX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu hafta Amerika' da düzenlenecek olan Miami Grand Prix'ine dair detaylar belli oldu. Buna göre 3 Mayıs'ta başlayacak zorlu yarış haftası, 5 Mayıs'ta sona erecek. Detaylar ve yayın bilgileri aşağıda yer almaktadır.

3 Mayıs 2024 Cuma

1. Antrenman Turu

19.30-20.30

2. Antrenman Turu

23.30-00.14

4 Mayıs 2024 Cumartesi

Sprint turları

19.00-20.00



Sıralama turları

23.00-00.00

5 Mayıs 2024 Pazar

Yarış

23.00

Max Verstappen bu pazar da geçen seneki gibi kazanmak istiyor

FORMULA 1 SÜRÜCÜLER SIRALAMASI

1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 110 2 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 85 3 Charles Leclerc FERRARI 76 4 Carlos Sainz FERRARI 69 5 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 58 6 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 38 7 George Russell MERCEDES 33 8 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 31 9 Lewis Hamilton MERCEDES 19 10 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 9 11 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 7 12 Oliver Bearman FERRARI 6 13 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 4 14 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1 15 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 0 16 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 0 17 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 0 18 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 0 19 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 0 20 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 0 21 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 0

FORMULA 1 MARKALAR SIRALAMASI