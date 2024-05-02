Milyonları ekran başına kilitleyen heyecanıyla her defasında büyük bir rekabete sahne olan Formula 1, Amerika GP ile devam ediyor. Miami'de gerçekleşecek olan yarışta yine Max Verstappen'in ön plana çıkabilmek ve damalı bayrağı ilk sırada görebilmek için sahneye çıkacağı bir parkur hız tutkunlarını bekliyor. Diğer pilotlar da Hollandalı meslektaşını geride bırakabilmek adına mücadele verecek. Seyirciler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Formula 1 ABD Miami Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.
FORMULA 1 ABD MİAMİ GRAND PRİX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bu hafta Amerika' da düzenlenecek olan Miami Grand Prix'ine dair detaylar belli oldu. Buna göre 3 Mayıs'ta başlayacak zorlu yarış haftası, 5 Mayıs'ta sona erecek. Detaylar ve yayın bilgileri aşağıda yer almaktadır.
3 Mayıs 2024 Cuma
1. Antrenman Turu
19.30-20.30
2. Antrenman Turu
23.30-00.14
4 Mayıs 2024 Cumartesi
Sprint turları
19.00-20.00
Sıralama turları
23.00-00.00
5 Mayıs 2024 Pazar
Yarış
23.00
FORMULA 1 SÜRÜCÜLER SIRALAMASI
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|110
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|85
|3
|Charles Leclerc
|FERRARI
|76
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|69
|5
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|58
|6
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|38
|7
|George Russell
|MERCEDES
|33
|8
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|31
|9
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|19
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|9
|11
|Yuki Tsunoda
|RB HONDA RBPT
|7
|12
|Oliver Bearman
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|4
|14
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|1
|15
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|16
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|0
|17
|Zhou Guanyu
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|18
|Daniel Ricciardo
|RB HONDA RBPT
|0
|19
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
FORMULA 1 MARKALAR SIRALAMASI
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|195
|2
|FERRARI
|151
|3
|MCLAREN MERCEDES
|96
|4
|MERCEDES
|52
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|40
|6
|RB HONDA RBPT
|7
|7
|HAAS FERRARI
|5
|8
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|9
|ALPINE RENAULT
|0
|10
|KICK SAUBER FERRARI
|0