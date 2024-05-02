Fenerbahçe’nin 80 numarası İsmail Yüksek’in maaşında flaş gelişme! 25 milyon liralık teklif masada...

Bu sezon yaptığı büyük çıkışla Avrupa'da adından söz ettiren İsmail Yüksek için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.

Sarı-Lacivertliler çok sayıda önemli kulübün transfer listesine giren milli futbolcuyu takımda tutmak için harekete geçti.

2020 YILINDA TRANSFER EDİLDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, İsmail Yüksek'in maaşına yüksek oranda bir zam yaparak yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu 250 bin lira maaş alıyordu. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde gösterdiği başarılı performansın ardından İsmail'in maaşını 10 milyon liraya çıkarmış ve sözleşmeyi 2027 yılına kadar uzatmıştı.