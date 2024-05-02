Galatasaray’dan Avrupa tarihine geçen performans! Eğer sezonu 105 puanla bitirirse...

Sarı-Kırmızılılar kalan süreçte çok büyük bir hata yapmazsa ezeli rakibinin önünde bir kez daha mutlu sona ulaşacak. Cimbom bu sezon gösterdiği müthiş performansı kalan 4 haftada da sürdürürse Avrupa futbol tarihine geçecek bir başarı da yakalayacak.