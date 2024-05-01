Borussia Dortmund 1-0 Paris Saint Germain (ÖZET) Dortmund avantajı aldı!

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund , rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.





Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.