Fenerbahçe Beko seride öne geçti! Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisinde AS Monaco’yu sahasında yendi!

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikasını Fenerbahçe, 53-46 önde geçti. Periyodun bitimine 5.57 kala James'in 3 sayılık isabetinin ardından farkı 4'e indirdi: 53-49. Monaco, Diallo'nun isabetiyle bitime 4.36 kala farkı 2'ye indirse de Calathes ve Hayes-Davis ile üst üste isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, farkı tekrardan 6'ya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 57-51. Periyodun son bölümünde oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 50 saniye kala Biberovic'in serbest atış isabetleriyle farkı ilk defa çift hanelere çıkardı: 67-56. Aradaki farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, son periyoda 69-58 önde girdi.

Son periyoda iki takımda skor bulmakta zorlanmayarak başladı. Karşılaşmanın son 7 dakikalık bölümüne Fenerbahçe, 75-67 önde girdi. Bu bölümden sonra 1 dakikalık kısımda 4-0 seri yakalayan deplasman ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 75-71. Moladan Biberovic'in üç sayılık isabetinin ardından Papagiannis'in pota altından bulduğu basketle dönen Fenerbahçe, farkı tekrardan 9'a çıkardı: 80-71. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 89-78 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

AS Monaco - Fenerbahçe Beko eşleşmesinde 4'üncü karşılaşma, 3 Mart Cuma günü yine Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, o maçı kazanması halinde 3 galibiyete ulaşarak adını EuroLeague Dörtlü Final'e yazdıracak. Monaco'nun kazanması halinde ise seride durum 2-2'ye gelecek ve seri 5'inci maça uzayacak.

JASIKEVICIUS: HER MAÇ SAVAŞ GİBİ GEÇER

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

'SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."



Sarunas Jasikevicius, oyuncuları Motley'in durumunun ise iyiye gittiğini dile getirdi.



OBRADOVİC: BAZI DURUMLARDA KONSANTRASYONU KAYBETTİK'



Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, oyun içinde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.



Maç boyunca hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik. Guduric 2 tarafa da gidebilen bir oyuncu, onu durdurmak gerekirken bunu yapamazsanız size zarar veriyor. 40 dakika boyunca hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.



Skor üretmek adına çözüm üretmeleri gerektiğini aktaran Obradovic, şunları kaydetti: "Skor üretmek gerek. Normal sezonda olduğu gibi bunun yolunu bulmak gerekiyor. Atış olmadı diyemem ama bunların iyi olup olmadığını konuşmak gerek. Kaçırmak önemli değil ama geri koşmak önemli. Tek oyuncu hakkında konuşmak istemem, takım performansı önemli. James'in iyi anları vardı, acele ettiği anlar vardı ama diğer oyuncuların da katkıda bulunması gerekiyor."