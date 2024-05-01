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Fenerbahçe Beko seride öne geçti! Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisinde AS Monaco’yu sahasında yendi!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 3’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’yu sahasında 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 23:41 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 00:43
Fenerbahçe Beko seride öne geçti! Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisinde AS Monaco’yu sahasında yendi!

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 3'üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco'yu sahasında 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Georgios Papagiannis ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Matthew Strazel, Mike James, Alpha Diallo, Petr Cornelie, Donatas Motiejunas'tan oluştu. Karşılaşmaya pota altını kullanarak başlayan Monaco'ya Fenerbahçe Calathes ve Dorsey'den bulduğu sayılarla karşılık verdi.

Üst üste Hayes-Davis ve Dorsey'den üç sayılık isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, bitime 4.51 kala gelen televizyon molasına 10-6 üstün girdi. Moladan Mike James'in sayılarıyla dönen Monaco, periyodun bitimine 3.35 kala eşitliği yakaladı: 13-13. Kalan bölümde daha etkili oynayan Monaco, ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 19-21.


İkinci periyoda Marko Guduric'in 5 sayısıyla başlayan Fenerbahçe, ilk yarının bitimine 8.26 kala rakibine molayı aldırdı: 24-21. Periyodun ilerleyen bölümünde iki takım da skordan kopmadı ve periyodun son 2 dakikalık bölümüne sarı-lacivertli ekip, 40-35 önde girdi. Periyodun bitimine 4 saniye kala Marko Guduric'in turnikesiyle sayıyı bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı 47-40 önde tamamladı.


Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikasını Fenerbahçe, 53-46 önde geçti. Periyodun bitimine 5.57 kala James'in 3 sayılık isabetinin ardından farkı 4'e indirdi: 53-49. Monaco, Diallo'nun isabetiyle bitime 4.36 kala farkı 2'ye indirse de Calathes ve Hayes-Davis ile üst üste isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, farkı tekrardan 6'ya çıkararak rakibine molayı aldırdı: 57-51. Periyodun son bölümünde oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 50 saniye kala Biberovic'in serbest atış isabetleriyle farkı ilk defa çift hanelere çıkardı: 67-56. Aradaki farkı koruyan sarı-lacivertli ekip, son periyoda 69-58 önde girdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Sarunas Jasikevicius
Son periyoda iki takımda skor bulmakta zorlanmayarak başladı. Karşılaşmanın son 7 dakikalık bölümüne Fenerbahçe, 75-67 önde girdi. Bu bölümden sonra 1 dakikalık kısımda 4-0 seri yakalayan deplasman ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 75-71. Moladan Biberovic'in üç sayılık isabetinin ardından Papagiannis'in pota altından bulduğu basketle dönen Fenerbahçe, farkı tekrardan 9'a çıkardı: 80-71. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 89-78 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

AS Monaco - Fenerbahçe Beko eşleşmesinde 4'üncü karşılaşma, 3 Mart Cuma günü yine Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, o maçı kazanması halinde 3 galibiyete ulaşarak adını EuroLeague Dörtlü Final'e yazdıracak. Monaco'nun kazanması halinde ise seride durum 2-2'ye gelecek ve seri 5'inci maça uzayacak.

JASIKEVICIUS: HER MAÇ SAVAŞ GİBİ GEÇER

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

'SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:
"İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."


Sarunas Jasikevicius, oyuncuları Motley'in durumunun ise iyiye gittiğini dile getirdi.

OBRADOVİC: BAZI DURUMLARDA KONSANTRASYONU KAYBETTİK'

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, oyun içinde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.


Maç boyunca hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik. Guduric 2 tarafa da gidebilen bir oyuncu, onu durdurmak gerekirken bunu yapamazsanız size zarar veriyor. 40 dakika boyunca hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.


Skor üretmek adına çözüm üretmeleri gerektiğini aktaran Obradovic, şunları kaydetti: "Skor üretmek gerek. Normal sezonda olduğu gibi bunun yolunu bulmak gerekiyor. Atış olmadı diyemem ama bunların iyi olup olmadığını konuşmak gerek. Kaçırmak önemli değil ama geri koşmak önemli. Tek oyuncu hakkında konuşmak istemem, takım performansı önemli. James'in iyi anları vardı, acele ettiği anlar vardı ama diğer oyuncuların da katkıda bulunması gerekiyor."

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