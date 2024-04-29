Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmaların hızlandıran sarı-kırmızılılarda merak edilen konulardan biri de Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği...
Sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri de Ziyech olmuştu.
Cimbom, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı bedelsiz olarak kiraladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'daki kariyerine istediği başlangıcı yapamayan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de takımdan bir süre ayrı kalan Faslı yıldız, beklenen performansı sergileyemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 3-3 sona eren Manchester United maçında attığı 2 golle yıldızlaşarak adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekti.
Ziyech, Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı şık gollerle takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik zaferlere katkıda bulundu.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yıldız futbolcuyla ilgili transfer söylentileri artmaya başladı.
Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'da sürdüren Jawad El Yamiq, Arap basınından Arriyadiyah'a açıklamalarda bulundu.
"SALAH, HAKIMI VE ZIYECH'I İSTİYORLAR"
El Yamiq, Suudi Arabistan ekiplerinin Mohamed Salah, Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech ile ilgilendiklerini açıkladı.
Faslı futbolcu, Arap kulüplerinin bu üç ismi ciddi meblağlar karşılığında transfer etmek istediklerini söyledi.
3 KULÜP İSTİYOR
Öte yandan üç Suudi Arabistan ekibinin Hakim Ziyech'e talip olduğu öğrenildi.
Al-Shabab'ın şubat ayında Faslı yıldıza 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro teklif ettiği ancak geçmişte sağlık kontrolünde sorun yaşadığı gerekçesiyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.
ZAHA DA YOLCU
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran tecrbüeli futbolcu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Sergilediği oyunla bekleneni veremeyen Zaha, ilerleyen haftalarda ilk 11'deki yerini de kaybetti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FULHAM'IN GÖZÜ ZAHA'DA
Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Fildişili yıldızı transfer etmek için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Daha önce Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.