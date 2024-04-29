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Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha'nın yeni adresleri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da son haftaların yükselen yıldızı olan Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı gollerle takımını sırtlayan Faslı yıldızla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar ve Ziyech ile Zaha'nın yeni adresleri...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:50 Güncelleme 29 Nisan 2024, 18:08
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmaların hızlandıran sarı-kırmızılılarda merak edilen konulardan biri de Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri de Ziyech olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Cimbom, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı bedelsiz olarak kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Sarı-kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Galatasaray'daki kariyerine istediği başlangıcı yapamayan Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de takımdan bir süre ayrı kalan Faslı yıldız, beklenen performansı sergileyemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 3-3 sona eren Manchester United maçında attığı 2 golle yıldızlaşarak adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle de dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Ziyech, Corendon Alanyaspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında attığı şık gollerle takımının şampiyonluk yolunda aldığı kritik zaferlere katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yıldız futbolcuyla ilgili transfer söylentileri artmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'da sürdüren Jawad El Yamiq, Arap basınından Arriyadiyah'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

"SALAH, HAKIMI VE ZIYECH'I İSTİYORLAR"

El Yamiq, Suudi Arabistan ekiplerinin Mohamed Salah, Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech ile ilgilendiklerini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Faslı futbolcu, Arap kulüplerinin bu üç ismi ciddi meblağlar karşılığında transfer etmek istediklerini söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

3 KULÜP İSTİYOR

Öte yandan üç Suudi Arabistan ekibinin Hakim Ziyech'e talip olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Al-Shabab'ın şubat ayında Faslı yıldıza 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro teklif ettiği ancak geçmişte sağlık kontrolünde sorun yaşadığı gerekçesiyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

ZAHA DA YOLCU

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran tecrbüeli futbolcu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Sergilediği oyunla bekleneni veremeyen Zaha, ilerleyen haftalarda ilk 11'deki yerini de kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Galatasaray'da gözden çıkarılan Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

FULHAM'IN GÖZÜ ZAHA'DA

Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Fildişili yıldızı transfer etmek için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Daha önce Crystal Palace, Cardiff ve Manchester United formaları da giyen 31 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

Fildişili yıldız, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri

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