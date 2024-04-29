Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif!

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.

Ancak Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.

İTALYANLARIN DA GÜNDEMİNDE Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.

8 SENEDE 140 MAÇ KAÇIRDI 2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. Fotomaç'ın haberine göre 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.