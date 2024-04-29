SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Liverpool'un yıldızına ilginç teklif!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattında bu sezon sakatlıklarla boğuşan sarı lacivertliler, gelecek sezon için adımlarını sağlam atacak. Kanarya bu doğrultuda Liverpool'un yıldızını gündemine alırken, ilginç bir de istek geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:08 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:08
Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında kritik derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasında olan puan farkının açılmasına engel oldu. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacak olan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

Ancak Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

İTALYANLARIN DA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

8 SENEDE 140 MAÇ KAÇIRDI

2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. Fotomaç'ın haberine göre 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Liverpool’un yıldızına ilginç teklif! Joel Matip için rapor istendi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA