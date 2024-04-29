Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Taktik gerekçelerin dışında derbiye Batshuayi ile çıkma kararının perde arkasında Dzeko'nun maçlarda oyundan çıkarılmasından memnun olmadığı yazıldı.

'DZEKO MORAL OLARAK ÇÖKTÜ'

Batshuayi derbide oynadı ve golünü de attı. Dzeko ise moral olarak biraz çöktü. İsmail Kartal bu sebep nedeniyle maçlarda Batshuayi ile devam edebilir.

