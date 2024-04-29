Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.
Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.
İsmail Kartal birçok maçta Dzeko'yu 2. yarıda oyundan almıştı. Dzeko'nun, Olympiakos maçında oyundan alınınca çok büyük hayal kırıklığı yaşadığıve Sivasspor maçında da bu gelişme olunca moralinin oldukça bozulduğu iddia edildi.
Milliyet'te yer alan haberde Dzeko, bu maçların önemli anlarında oyundan alınma sıkıntısını İsmail Kartal'a ve teknik ekibe iletti.
Taktik gerekçelerin dışında derbiye Batshuayi ile çıkma kararının perde arkasında Dzeko'nun maçlarda oyundan çıkarılmasından memnun olmadığı yazıldı.
'DZEKO MORAL OLARAK ÇÖKTÜ'
Batshuayi derbide oynadı ve golünü de attı. Dzeko ise moral olarak biraz çöktü. İsmail Kartal bu sebep nedeniyle maçlarda Batshuayi ile devam edebilir.
Boşnak oyunu bu sezon Süper Lig'de 33 maçta sahaya çıktı. 38 yaşındaki santrfor bu maçlarda 20 gol, 5 asist üretti.