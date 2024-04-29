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Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu kararı çok tartışılırken nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 17:10 Güncelleme 29 Nisan 2024, 17:10
Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

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Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

İsmail Kartal birçok maçta Dzeko'yu 2. yarıda oyundan almıştı. Dzeko'nun, Olympiakos maçında oyundan alınınca çok büyük hayal kırıklığı yaşadığıve Sivasspor maçında da bu gelişme olunca moralinin oldukça bozulduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Milliyet'te yer alan haberde Dzeko, bu maçların önemli anlarında oyundan alınma sıkıntısını İsmail Kartal'a ve teknik ekibe iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Taktik gerekçelerin dışında derbiye Batshuayi ile çıkma kararının perde arkasında Dzeko'nun maçlarda oyundan çıkarılmasından memnun olmadığı yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

'DZEKO MORAL OLARAK ÇÖKTÜ'

Batshuayi derbide oynadı ve golünü de attı. Dzeko ise moral olarak biraz çöktü. İsmail Kartal bu sebep nedeniyle maçlarda Batshuayi ile devam edebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

Boşnak oyunu bu sezon Süper Lig'de 33 maçta sahaya çıktı. 38 yaşındaki santrfor bu maçlarda 20 gol, 5 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko depremi! İşte yedek kalma nedeni

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