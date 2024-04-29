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İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler'i sollayacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan İrfan Can Kahveci, transferin de gözde ismi haline geldi. Sezon başında Arda Güler'i 20 + 10 milyon euro bedelle Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, İrfan Can ile bu rakamın da üstüne çıkacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 12:03 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:03
İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

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Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çeken performanslardan birisi İrfan Can Kahveci'ye ait. Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte büyük bir çıkışa geçen milli futbolcu, son olarak Beşiktaş derbisinde de golünü attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

28 yaşındaki futbolcunun bu yükselişi, Avrupa'nın önemli kulüplerini de harekete geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durağı ise netlik kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

İRFAN CAN KAHVECİ İSPANYA YOLUNDA!

Bu sezon 44 maça çıkan ve hücum hattında takımın en önemli silahlarından biri haline gelen İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın yolunu tutuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

Akşam'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Sevilla, milli futbolcu için gözünü kararttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

Fenerbahçe'nin takımda tutmak istemesine rağmen bu transferde ısrarcı davranan Sevilla, dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

FENERBAHÇE'YE DEV RAKAM!

Sarı lacivertliler ile İspanyol ekibi arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelleri de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

Gelen bilgilere göre Sevilla cephesi, İrfan Can Kahveci transferi için bonuslar ile birlikte 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

İRFAN DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan İrfan Can Kahveci de kariyerinin bu döneminde bir Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

Özellikle gelecek Avrupa Şampiyonası'nda kendisini bir kez daha ispatlamak isteyen milli futbolcu, yeni sezonda La Liga'da top koşturmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNDA

İrfan Can Kahveci Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon Süper Lig'de 12. kez ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

İrfan Can toplamda ise 18 gol 12 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

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