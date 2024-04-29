İrfan Can Kahveci için çılgın teklif! Arda Güler’i sollayacak

Akşam'da yer alan habere göre; İspanya La Liga ekibi Sevilla, milli futbolcu için gözünü kararttı.

Fenerbahçe'nin takımda tutmak istemesine rağmen bu transferde ısrarcı davranan Sevilla, dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

FENERBAHÇE'YE DEV RAKAM! Sarı lacivertliler ile İspanyol ekibi arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelleri de ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Sevilla cephesi, İrfan Can Kahveci transferi için bonuslar ile birlikte 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.