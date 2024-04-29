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Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri geliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, eski yıldızına talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 13:31 Güncelleme 29 Nisan 2024, 13:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızı geri geliyor!

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Beşiktaş'ın tek golüyse 82. dakikada Cenk Tosun'un ayağından geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Kritik derbiyi kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de stoper transferi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Kanarya, geçtiğimiz ocak ayında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak istese de İspanyol ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Serdar Aziz'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

SIMON KJAER'E KANCA

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Calciomercato kaynaklı haberde; Danimarkalı stoperin sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesini yenilemeyebileceği ve başka bir takıma transfer olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Kjaer için kış transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin eski yıldızı Simon Kjaer geri geliyor!

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