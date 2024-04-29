Fenerbahçe’nin eski yıldızı geri geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golüyse 82. dakikada Cenk Tosun'un ayağından geldi.
Kritik derbiyi kazanarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmaları hız kazandı.
Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi eksik görülen bölgeleri güçlendirerek şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri de stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile yola devam etmeyecek.
Kanarya, geçtiğimiz ocak ayında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak istese de İspanyol ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu öğrenildi.
Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Serdar Aziz'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
SIMON KJAER'E KANCA
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine aldığını yazdı.
Calciomercato kaynaklı haberde; Danimarkalı stoperin sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesini yenilemeyebileceği ve başka bir takıma transfer olabileceği belirtildi.
Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Kjaer için kış transfer döneminde de girişimlerde bulunduğu aktarıldı.