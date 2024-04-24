Vodafone Sultanlar Ligi yeni rekorlarla tamamlandı!





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi:



"Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, Play-Off'larda Federasyon ile birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştirdik. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi'ne entegre ettik. Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde uyguladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle önemli istatistiklere de ulaştık. Hedefimiz, A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapmaya, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin 5G teknolojisi ile beraber gerçek zamanlı deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz."