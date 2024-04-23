Fenerbahçe’de yer yerinden oynayacak! Tam 9 ayrılık

Fenerbahçe, Sivasspor maçına kadar olan süreçte 4 karşılaşmada 2 farklı öne geçmiş ve hepsinden galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Antalyaspor, Beşiktaş (D), Kayserispor (D), Trabzonspor (D) maçlarında 2 kez öne geçmiş ve bu maçların tamamında 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ BİR KEZ DAHA ELEŞTİRİ KONUSU Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor deplasmanında yaptığı değişiklikler tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Olympiakos'a karşı oynanan karşılaşmanın 86'ncı dakikasında sahanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Fred ve İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Kartal, Sivasspor deplasmanında da önce 64'üncü dakikada Dusan Tadic'i, daha sonra ise 71'inci dakikada Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu kenara aldı.

Hem Olympiakos hem de Sivasspor maçlarında oyuna aldığı oyuncuların performans verememesi Kartal'ın eleştirilerin odağı olmasına sebebiyet verdi. Öte yandan Sivasspor deplasmanında 71'inci dakikada oyundan alınan Edin Dzeko'nun da direkt olarak soyunma odasına gitmesi dikkat çekti.

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