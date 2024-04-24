PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'un gözdesinden 'geliyorum' müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Habere göre Okan Buruk'un gözde ismi 'geliyorum' müjdesini verdi. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 15:20 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:35
Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

GALATASARAY KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

SÜPER LİG'DE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

TRANSFERDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Öte yandan 5 maç sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da, gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda gerçekleştireceği takviyeler için geri sayıma geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Cimbom yaz transfer dönemi için birçok futbolcuyla görüşme halindeydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Sarı kırmızılılar eski aşkı olan o yıldız için yeniden devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Hatta Aslan'ın o transferde mutlu sona ulaştığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Matias Vecino için yeni bir hamle yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

MATIAS VECINO "GELİYORUM" DEDİ!

Galatasaray, bir süredir hedefinde yer alan Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Sarı kırmızılı ekip, Lazio ile sözleşmesinin son yılına girecek oyuncuyla anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Habere göre; 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Uruguaylı futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da transferde Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
HAVA DURUMU | 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor! İstanbul’da bugün hava nasıl? | 25 Nisan 2024 hava durumu
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA