Okan Buruk’un gözdesinden ’geliyorum’ müjdesi!

Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.

GALATASARAY KENDİ REKORUNU TEKRARLADI Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.