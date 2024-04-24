THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Monaco’yu 95-91 mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco 'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie

Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16