Mauro Icardi tüm efsaneleri solladı! Sadece ligin dengelerini değil tarihi de değiştiriyor

Sarı-Kırmızılı taraftarların bir başka unutamadığı için Milan Baros da 88 maçta 48 gol ve 15 asistle kendisine 5. sırada yer buldu. Listede ayrıca Gomis, Roman Kosecki, Didier Drogba, Dean Saunders ve Radamel Falcao gibi isimler de Icardi'nin gerisinde kaldı.

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