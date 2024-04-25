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Mauro Icardi tüm efsaneleri solladı! Sadece ligin dengelerini değil tarihi de değiştiriyor

Galatasaray formasıyla Süper Lig’de çıktığı 53 maçta 42 gol atıp 15 asist yapan Mauro Icardi 1.07’lik gol katkısı ortalaması ile kulüp tarihinin en başarılı ismi oldu. Arjantinli yıldız Jardel, Hagi, Milan Baros, Gomis ve Drogba gibi isimleri sollamayı başardı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Mauro Icardi tüm efsaneleri solladı! Sadece ligin dengelerini değil tarihi de değiştiriyor

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Attığı gollerle üst üste ikinci kez Galatasaray'ı şampiyon yapmaya çok yaklaşan Mauro Icardi aynı zamanda adını kulüp tarihine de yazdırıyor. Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig'de 53 maça çıkan Arjantinli yıldız 42 gol ve 15 asistle tam 57 gole katkı yaptı.

Icardi maç başına 1.07 gol katkısı vererek Galatasaray tarihinde en az 20 maçta forma giyen yabancı futbolcular içinde zirveye çıktı. Tangocu böylece çok sayıda önemli ismi de sollamayı başardı.

Listenin ikinci sırasında bir başka büyük golcü Mario Jardel yer alıyor. Brezilyalı yıldız 24 maçta 22 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Adrian Ilie 30 maçta 12 gol ve 14 asistle üçüncü olurken, Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi 132 lig maçında 59 gol ve 49 asistle dördüncülükte kaldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarların bir başka unutamadığı için Milan Baros da 88 maçta 48 gol ve 15 asistle kendisine 5. sırada yer buldu. Listede ayrıca Gomis, Roman Kosecki, Didier Drogba, Dean Saunders ve Radamel Falcao gibi isimler de Icardi'nin gerisinde kaldı.

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