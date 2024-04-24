Fırtına evinde avantajı kaptı! Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

Nijeryalı santrafor Paul Onuachu yine yedek kulübesinde yer aldı. Avcı, santrfor olarak geçen hafta 1 gol atıp, 1 asist yapan Enis Destan'ı bu bölgede görevlendirdi.

MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU



Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi.

Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan" tezahüratlarında bulundu.