Fırtına evinde avantajı kaptı! Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarında heyecan devam ediyor. Ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nefes kesen maçta Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrılarak avantajı kaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarında heyecan devam ediyor. Ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nefes kesen maçta Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrılarak avantajı kaptı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.
41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1
45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.
Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
48. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ taraftan Visca'nın pasında ceza alanı içinde Fountas'ın yerden şutunda, top kaleci Sirigu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 3-1
53. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Meunier'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Güven Yalçın'ın önüne düştü. Bu futbolcunun kısa mesafeden dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
74. dakikada Visca'nın ceza alanının sağından sert şutunda, kaleci Sirigu güçlükle topu çeldi.
80. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük golü buldu. Can Keleş'in soldan ortasında, savunmada Meunier'e çarpan topu Paoletti filelere yolladı: 3-2
89. dakikada Mendes'in soldan ortasında, arka direkteki Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
KAYSERİ MAÇINDAKİ 11'LE SAHAYA ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Mondihome Kayserispor maçını kazanan kadroya bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Trezeguet de maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Trezeguet'in sabah teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede oyuncunun riske edilmeme kararı çıktığı belirtildi.
Nijeryalı santrafor Paul Onuachu yine yedek kulübesinde yer aldı. Avcı, santrfor olarak geçen hafta 1 gol atıp, 1 asist yapan Enis Destan'ı bu bölgede görevlendirdi.
MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.
Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi.
Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, "Efsane başkan" ve "Büyük başkan" tezahüratlarında bulundu.
DOĞAN'DAN E-SPOR TAKIMINA PLAKET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un E-spor Takımı'na plaket verdi.
Plaket törenine E-spor Takımı kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncusu Arda Elbir ve E-spor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.
Başkan Doğan, gösterdiği üstün performansı ve kazandığı başarılarından dolayı E-spor takımını kutladı.