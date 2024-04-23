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Galatasaray'a şampiyon transfer! Inter'in yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, adım adım üst üste 2. şampiyonluğuna koşuyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da devam eden sarı kırmızılılar gündemine bomba bir ismi aldı. Milan'ı mağlup ederek Serie A'daki 20. şampiyonluğunu ilan eden Inter'in yıldız ismi radara girdi. İşte A Spor'un duyurduğu transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 13:35 Güncelleme 23 Nisan 2024, 23:32
Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini zorlu deplasmana hazırlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Sarı-lacivertli ekip zorlu karşılaşmadan moral arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta saha, İtalya şampiyonluğunu da ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a şampiyon transfer! Inter’in yıldızı geliyor

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