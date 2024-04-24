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Monaco - Fenerbahçe Beko maç sonucu! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti? Play Off maç takvimi!

Euroleague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'ya konuk oldu ve nefes kesen bir mücadeleyle galip geldi. Normal süresi 81-81 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde sarı-lacivertli ekip, rakibini 95-91 mağlup ederek seride önemli bir avantaj elde etti.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 22:32 Güncelleme 24 Nisan 2024, 22:34
Monaco - Fenerbahçe Beko maç sonucu! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç bitti? Play Off maç takvimi!

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Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oldu. Heyecan dolu maçın normal süresi 81-81 eşitlikle geçilirken sarı-lacivertliler uzatmalarda rakibini 95-91 mağlup etti.

Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe avantajı kaptı ancak yıldız basketbolcusunun sakatlığıyla da sarsıldı.

Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan Final-Four'a adını yazdıracak.

WİLBEKİN SAKATLANDI

Maçın 3. çeyreğinde Fenerbahçe yıldız basketbolcusunun sakatlığı ile sarsıldı. Dizinden sakatlanan Wilbekin kenara sekerek geldi. Yıldız basketbolcu buz tedavisinin ardından soyunma odasına gitti ve maçın geri kalanında forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Johnathan Motley de karşılaşmada forma giyemedi.

1. ÇEYREK SONUCU: Monaco 26-15 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Monaco 46-37 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK SONUCU: Monaco 61-60 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK SONUCU: Monaco 81-81 Fenerbahçe Beko

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

1. MAÇ | AS Monaco – Fenerbahçe Beko (24 Nisan Çarşamba 20.00)

2. MAÇ | AS Monaco – Fenerbahçe Beko (26 Nisan Cuma 20.00)

3. MAÇ | Fenerbahçe Beko - AS Monaco (1 Mayıs Çarşamba 20.45)

4. MAÇ | Fenerbahçe Beko - AS Monaco (gerekmesi halinde - 3 Mayıs Cuma 20.45)

5. MAÇ | AS Monaco - Fenerbahçe Beko (gerekmesi halinde – müsabaka takvimi daha sonra açıklanacaktır)

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