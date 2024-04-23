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TFF Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika haberi! Süper Lig’de 33’üncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtları yayınlandı. Haftanın en çok tartışılan pozisyonları arasında yer alan Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı kararında hakemler arasındaki konuşmalar netlik kazandı.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 20:17 Güncelleme 24 Nisan 2024, 13:49
TFF Süper Lig’de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Hakemlerin VAR monitöründe izlediği pozisyonlardaki hakem diyalogları ortaya çıktı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son anlarında ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararındaki konuşmalar belli oldu.

İşte Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtları...

EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE

VAR: Kalecinin net bir teması var. Kenara gel göstereceğim.

Hakem Cihan Aydın: Kalecinin temasını gördüm. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı veriyorum.

VAR: Onaylıyorum.

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NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 22 Nisan'da yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

MANAJ YERDE KALDI, VAR'DAN UYARI GELDİ
Sivas'ta oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçının kaderini ise uzatma dakikalarındaki penaltı kararı belirledi.

80. dakikada İrfan Can'ın golüyle yeniden öne geçen Fenerbahçe, maçın son anlarında kalesinde tehlike yaşadı. Soldan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve topu kontrol eden Rey Manaj, Djiku'nun önünde Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu.

SİVASSPOR FENERBAHÇE maçı VAR kayıtları açıklandı!

Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR incelemesini bekledi. VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand, Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

CİHAN AYDIN POZİSYONU İZLEYİP PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ
VAR davetiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, sahaya dönüp penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Manaj, Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Fenerbahçe cephesi, hakeme penaltı kararıyla ilgili yoğun tepki gösterdi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." diye konuştu.

Penaltı kararı doğru mu?

Usta yorumcu Erman Toroğlu maçın ardından A Spor'da yayınlanan 90+1 programında ligdeki son durumu ve penaltı pozisyonunu yorumladı.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

PENALTI KARARI DOĞRU MU?
Penaltının Djiku'nun müdahalesine verildiğini belirten Toroğlu, "Pozisyon kırmızı kart değil çünkü kalecinin müdahale alanında" dedi.

Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk yorumu

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN
Toroğlu, "Lig bitti abi, Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. O mucizeleri yapacak futbolcular da yok, teknik direktör de yok. İrfan Can en tehlikeli adamın senin bir tane defans çıkarsana." diyerek Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın olduğunu ifade etti.

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