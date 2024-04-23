TFF Süper Lig’de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtlarını yayınladı. Hakemlerin VAR monitöründe izlediği pozisyonlardaki hakem diyalogları ortaya çıktı.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın son anlarında ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararındaki konuşmalar belli oldu.
İşte Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarının VAR kayıtları...
EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE
VAR: Kalecinin net bir teması var. Kenara gel göstereceğim.
Hakem Cihan Aydın: Kalecinin temasını gördüm. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı veriyorum.
VAR: Onaylıyorum.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 22 Nisan'da yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.