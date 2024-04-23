TFF Süper Lig’de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı: Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları ortaya çıktı

"BİZ ADALET İSTİYORUZ" Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." diye konuştu.

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Penaltının Djiku'nun müdahalesine verildiğini belirten Toroğlu, "Pozisyon kırmızı kart değil çünkü kalecinin müdahale alanında" dedi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN

Toroğlu, "Lig bitti abi, Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. O mucizeleri yapacak futbolcular da yok, teknik direktör de yok. İrfan Can en tehlikeli adamın senin bir tane defans çıkarsana." diyerek Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın olduğunu ifade etti.