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Fenerbahçe'de isyan! "İsmail Kartal varsa biz yokuz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken bu maçın ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dış basından, Kanarya'da o yıldızların İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edecekleri aktarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:02 Güncelleme 24 Nisan 2024, 17:30
Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

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2023 Turkcell Süper Kupa final maçına çıkmayan Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Sarı-lacivertliler hemen ardından UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Süper Lig'e dönen Kanarya, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Üst üste yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Sırp basınından da Dusan Tadic ve Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Sırp medyası, İki yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü ve İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Haberde şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle bozuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Oyuncular koçun taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılacaklarını bildirdiler."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de isyan! İsmail Kartal varsa biz yokuz

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