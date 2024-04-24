Fenerbahçe'de isyan! "İsmail Kartal varsa biz yokuz"

2023 Turkcell Süper Kupa final maçına çıkmayan Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
2023 Turkcell Süper Kupa final maçına çıkmayan Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı-lacivertliler hemen ardından UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılar sonucu elendi.
Süper Lig'e dönen Kanarya, Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Üst üste yaşananlar sonrasında Fenerbahçe'de moraller bozulurken, Sırp basınından da Dusan Tadic ve Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sırp medyası, İki yıldızın gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü ve İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle bozuldu.
Oyuncular koçun taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü.
Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılacaklarını bildirdiler."