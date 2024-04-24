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'Şeytan' Aslan olacak! Manchester United'ın yıldızına kanca

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer listesini belirledi. Cimbom, ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı. Yönetim, Manchester United'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:32 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:59
’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bitime 5 hafta kala puan farkını 4'e çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

PENDİK'E 4 GOL

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-kırmızılılara 3 puanı galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Hata yapmayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-lacivertliler ise EMS Yapı Sivasspor deplasmanında boy gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

2 kez öne geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Ligin 33. haftasında sarı-kırmızılı ekip 4 puanlık avantajın sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

SIRA ADANA DEMİR MAÇINDA

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını galibiyet için hazırlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-lacivertliler dev derbide arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor maçı çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Gelecek sezonda da iddialı olmak için yoğun mesai harcayan yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini oluşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Cimbom, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

HEDEFTE LİNDELÖF VAR

Sarı-kırmızılılar her ihtimali düşünerek stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-kırmızılı ekip, İsveçli futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

İsveçli yıldız bu sezon 27 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Lindelöf bu süre zarfında 1 gol ve 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Yıldız ismin Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki oyuncu, 66 kez forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Lindelöf'ün bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | ’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

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