’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Sarı-kırmızılılara 3 puanı galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

Sarı-lacivertliler ise EMS Yapı Sivasspor deplasmanında boy gösterdi.

2 kez öne geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.