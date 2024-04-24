’Şeytan’ Aslan olacak! Manchester United’ın yıldızına kanca

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.
Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bitime 5 hafta kala puan farkını 4'e çıkardı.
PENDİK'E 4 GOL
Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı.
Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılara 3 puanı galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.
Hata yapmayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekledi.
Sarı-lacivertliler ise EMS Yapı Sivasspor deplasmanında boy gösterdi.
2 kez öne geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.
Ligin 33. haftasında sarı-kırmızılı ekip 4 puanlık avantajın sahibi oldu.
SIRA ADANA DEMİR MAÇINDA
Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını galibiyet için hazırlıyor.
Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler dev derbide arayacak ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Adana Demirspor maçı çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.
Gelecek sezonda da iddialı olmak için yoğun mesai harcayan yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk transfer listesini oluşturdu.
Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti.
Cimbom, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e gelebilecek teklifleri değerlendirebilir.
HEDEFTE LİNDELÖF VAR
Sarı-kırmızılılar her ihtimali düşünerek stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü listesine aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, İsveçli futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
İsveçli yıldız bu sezon 27 maçta forma giydi.
Lindelöf bu süre zarfında 1 gol ve 1 asist üretti.
Yıldız ismin Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.
İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki oyuncu, 66 kez forma giydi.
Lindelöf'ün bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.