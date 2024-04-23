Ankara'da sessiz gece! ZTK yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 berabere kaldı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.
Siyah-beyazlılarda kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Necip Uysal, Worrall, Umut Meraş, orta sahada Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, kanatlarda Rashica ve Ghezzal, santraforda ise Muleka yer aldı.
MERT GÜNOK BİR MAÇ SONRA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.