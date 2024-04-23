Ankara'da sessiz gece! ZTK yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 berabere kaldı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE İKİ DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.