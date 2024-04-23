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Ankara'da sessiz gece! ZTK yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 berabere kaldı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Ligde umduğunu bulamayan ve zirveden uzak kalan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Ankaragücü ile Beşiktaş Ankara'da 0-0 berabere kaldı. Maçın 15. dakikasında Ankaragücü forveti Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 19:23 Güncelleme 24 Nisan 2024, 00:35
Ankara’da sessiz gece! ZTK yarı final ilk maçında Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU-ÖZET

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Ligde umduğunu bulamayan ve zirveden uzak kalan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Ankara'da 0-0 berabere kaldı.

Ankaragücü'nün golü VAR'dan döndü!



İLK YARIDAN DAKİKALAR
15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.

35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.

81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Necip Uysal, Worrall, Umut Meraş, orta sahada Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, kanatlarda Rashica ve Ghezzal, santraforda ise Muleka yer aldı.

MERT GÜNOK BİR MAÇ SONRA DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.

Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE İKİ DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.

MKE ANKARAGÜCÜ TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU, BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.

Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.

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