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Süleyman Hurma'dan Dursun Özbek'e flaş sözler! "Lig tescil edilmeyebilir"

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF'deki başkanlık seçimlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Hurma, Dursun Özbek'in sözlerine şaşırdığını belirtirken Süper Lig'de sezonun tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 12:33 Güncelleme 23 Nisan 2024, 12:33
Süleyman Hurma’dan Dursun Özbek’e flaş sözler! Lig tescil edilmeyebilir

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF'deki başkanlık seçimiyle ilgili Habertürk'e açıklamalar yaptı. Hurma'nın Süper Lig tesciline dair sarf ettiği sözler gündem oldu.


Süleyman Hurma, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını bildirdi.


TFF'nin daha erken seçime gitmesi adına imza toplanmasının sulandırıldığını dile getiren Süleyman Hurma, Dursun Özbek'in 'Bu işi müzakereyle çözelim' önerisini değerlendirdi ve "Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı" dedi.


"DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIM"

Dursun Özbek'in TFF'ye yaptığı son ziyaretle ilgili konuşan Hurma, "Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı" ifadelerini kullandı.


'Yetkisiz imza toplanıyor' iddiasına yanıt veren Süleyman Hurma, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder" sözlerini sarf etti.


"LİG TESCİL EDİLMEYEBİLİR"

TFF'deki başkanlık seçiminin haziran ayına alınıp alınmayacağına dair soruyu yanıtlayan Süleyman Hurma, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

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