Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Süper Lig'de zaten ilk haftadan bu yana Galatasaray'la çok ciddi bir çekişme yaşanıyordu.

Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'la eşleşen Fenerbahçe rövanş maçını 1-0 kazansa da ilk maçı 3-2 kaybettiği için seri penaltı atışlarına maçı götürmüştü.

TEK HEDEF SÜPER LİG



Ancak penaltı atışlarında da tecrübeli isimleri; Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder penaltıları kaçırınca Kanarya, Avrupa'ya da veda etmişti.

Perşembe gecesi tek hedefi Süper Lig olarak kalan Kanarya'da; taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm odağını Süper Lig'e vermişti.