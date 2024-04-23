Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Sarı-Lacivertliler ilk olarak şubat ayının sonunda MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.
Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Sarı-Lacivertliler ilk olarak şubat ayının sonunda MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.
Kanarya daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti. TFF de Sarı-Kırmızılılar'ı hükmen galip saymış ve 'Kupa Galatasaray'ın' demişti.
AVRUPA'DA FAVORİLER ARASINDAYDI
Böylece İsmail Kartal ve öğrencilerinin elinde iki hedef kalmıştı: UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig... Fenerbahçe kadrosu ve formuyla Avrupa'nın da favorileri arasındaydı.
Süper Lig'de zaten ilk haftadan bu yana Galatasaray'la çok ciddi bir çekişme yaşanıyordu.
Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'la eşleşen Fenerbahçe rövanş maçını 1-0 kazansa da ilk maçı 3-2 kaybettiği için seri penaltı atışlarına maçı götürmüştü.
TEK HEDEF SÜPER LİG
Ancak penaltı atışlarında da tecrübeli isimleri; Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder penaltıları kaçırınca Kanarya, Avrupa'ya da veda etmişti.
Perşembe gecesi tek hedefi Süper Lig olarak kalan Kanarya'da; taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm odağını Süper Lig'e vermişti.
5 HAFTADA 2 DERBİ OYNAYACAK
Sivasspor mücadelesi Fenerbahçe için büyük bir yıkım oldu. Kanarya 2 kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla lider Galatasaray'la puan farkı 4'e çıktı! Sarı-Lacivertliler üstelik cumartesi günü de Beşiktaş derbisine çıkacak, ligin 37. haftasında ise Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MORALLER BOZULDU
Sezon başında 4 kupa hedefiyle çıktığı yolda matematiksel olarak tek iddiasının bulunduğu Süper Lig'de de çok ağır bir yara alan Kanarya'da moraller bozuldu.
İsmail Kartal ve öğrencileri sezonun kalan bölümünde sırasıyla; Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.
TARTIŞMA YARATAN SÖZLER
Sivasspor maçının ardından 'puan farkının açıldığını düşünmüyoruz, 5 maçımızı da kazanıp şampiyon olacağız' diyen İsmail Kartal'ın sözleri tartışma yarattı.
5 maçını kazansa da Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe'de, yorumcular İsmail Kartal'ın yanlış hesap yaptığını savundu.