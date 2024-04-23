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Nereden nereye: İsmail Kartal'ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezona ses getiren transferlerle başlarken hedef olarak 4 kupa belirlenmişti. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Kanarya, ardından Süper Kupa'yı elleriyle Galatasaray'a teslim etti. Sonrasında Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda eden sarı lacivertliler, Sivasspor maçıyla beraber ligi de mucizelere bıraktı. İsmail Kartal'ın o sözleri ise tartışma yarattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 12:12 Güncelleme 23 Nisan 2024, 16:04
Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

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Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Sarı-Lacivertliler ilk olarak şubat ayının sonunda MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Kanarya daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti. TFF de Sarı-Kırmızılılar'ı hükmen galip saymış ve 'Kupa Galatasaray'ın' demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

AVRUPA'DA FAVORİLER ARASINDAYDI

Böylece İsmail Kartal ve öğrencilerinin elinde iki hedef kalmıştı: UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig... Fenerbahçe kadrosu ve formuyla Avrupa'nın da favorileri arasındaydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Süper Lig'de zaten ilk haftadan bu yana Galatasaray'la çok ciddi bir çekişme yaşanıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'la eşleşen Fenerbahçe rövanş maçını 1-0 kazansa da ilk maçı 3-2 kaybettiği için seri penaltı atışlarına maçı götürmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

TEK HEDEF SÜPER LİG

Ancak penaltı atışlarında da tecrübeli isimleri; Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder penaltıları kaçırınca Kanarya, Avrupa'ya da veda etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Perşembe gecesi tek hedefi Süper Lig olarak kalan Kanarya'da; taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm odağını Süper Lig'e vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

5 HAFTADA 2 DERBİ OYNAYACAK

Sivasspor mücadelesi Fenerbahçe için büyük bir yıkım oldu. Kanarya 2 kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

Bu sonuçla lider Galatasaray'la puan farkı 4'e çıktı! Sarı-Lacivertliler üstelik cumartesi günü de Beşiktaş derbisine çıkacak, ligin 37. haftasında ise Galatasaray'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

MORALLER BOZULDU

Sezon başında 4 kupa hedefiyle çıktığı yolda matematiksel olarak tek iddiasının bulunduğu Süper Lig'de de çok ağır bir yara alan Kanarya'da moraller bozuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

İsmail Kartal ve öğrencileri sezonun kalan bölümünde sırasıyla; Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray ve İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Sivasspor maçının ardından 'puan farkının açıldığını düşünmüyoruz, 5 maçımızı da kazanıp şampiyon olacağız' diyen İsmail Kartal'ın sözleri tartışma yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

5 maçını kazansa da Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe'de, yorumcular İsmail Kartal'ın yanlış hesap yaptığını savundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Nereden nereye: İsmail Kartal’ın 4 kupa hayali yerle bir oldu! O sözleri tartışma yarattı

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