FB - BJK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig puan durumu

Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de kritik bir maç daha kapıda! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki nefes kesen mücadele, tüm detaylarıyla merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, bu büyük karşılaşmanın heyecan veren detayları...
Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de kritik bir maç daha kapıda! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki nefes kesen mücadele, tüm detaylarıyla merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, bu büyük karşılaşmanın heyecan veren detayları...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRD
Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi öncesinde 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (90 PUAN)
- Adana Demirspor (D)
- EMS Yapı Sivasspor
- VavaCars Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (86 PUAN)
- Beşiktaş
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
- Mondihome Kayserispor
- Galatasaray (D)
- İstanbulspor