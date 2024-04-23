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FB - BJK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig puan durumu

İstanbul'un futbol devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'in zirvesini belirleyecek kritik bir derbi maçına çıkıyor. Şampiyonluk mücadelesinin kaderini etkileyebilecek bu büyük karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Maçın heyecanı, taraftarları hem stadyumda hem de ekran başında bir araya getirecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise futbol tutkunlarının en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. İşte bu önemli maç hakkında tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:14 Güncelleme 24 Nisan 2024, 09:14
FB - BJK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig puan durumu

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Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de kritik bir maç daha kapıda! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki nefes kesen mücadele, tüm detaylarıyla merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, bu büyük karşılaşmanın heyecan veren detayları...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRD

Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi öncesinde 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (90 PUAN)

- Adana Demirspor (D)

- EMS Yapı Sivasspor

- VavaCars Fatih Karagümrük (D)

- Fenerbahçe

- TÜMOSAN Konyaspor (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (86 PUAN)

- Beşiktaş

- TÜMOSAN Konyaspor (D)

- Mondihome Kayserispor

- Galatasaray (D)

- İstanbulspor

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