MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında oyundan çıkan Olimpiu Morutan'dan kötü haber: Sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan 'ın aşil tendonunun koptuğunu açıklandı.







MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşırken Morutan sakatlık yaşadı. Müsabakanın 83. dakikasında oyundan çıkan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili MKE Ankaragücü kulübü bilgilendirme paylaştı.