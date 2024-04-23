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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında oyundan çıkan Olimpiu Morutan'dan kötü haber: Sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir"

Son dakika haberi! MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan ZTK yarı final ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın aşil tendonunun koptuğu açıklandı.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 02:18 Güncelleme 24 Nisan 2024, 02:18
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında oyundan çıkan Olimpiu Morutan’dan kötü haber: Sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın aşil tendonunun koptuğunu açıklandı.



MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşırken Morutan sakatlık yaşadı. Müsabakanın 83. dakikasında oyundan çıkan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili MKE Ankaragücü kulübü bilgilendirme paylaştı.

SAĞ AŞİL TENDONUNDA KOPMA TESPİT EDİLMİŞTİR
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir" denildi.

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