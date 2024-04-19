Mesut Özil'den Arda Güler itirafı! "Fenerbahçe'de..."

Futbol kariyerini noktalayan eski yıldız Mesut Özil, İspanyol basınına Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Özil'in o açıklamaları...
Futbol kariyerini noktalayan eski yıldız Mesut Özil, İspanyol basınına Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Özil'in o açıklamaları...
"Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor."
"Bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin umudu ona bağlıyken içinde durumda bulunduğu durumla baş etmek kolay değil."
"Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var."
"Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var."
"Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu."