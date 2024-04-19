PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mesut Özil'den Arda Güler itirafı! "Fenerbahçe'de..."

Dünya futbolunun efsaneleri arasına ismini yazdıran Mesut Özil, Arsenal'den ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı lacivertlilerde istenen performansı gösteremeyen Mesut, genç yıldız Arda Güler'e akıl hocalığı yapmıştı. Mesut Özil'den Arda Güler'e bir tavsiye geldi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:01 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:01
Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Futbol kariyerini noktalayan eski yıldız Mesut Özil, İspanyol basınına Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Özil'in o açıklamaları...

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

"Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor."

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

"Bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin umudu ona bağlıyken içinde durumda bulunduğu durumla baş etmek kolay değil."

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

"Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var."

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

"Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var."

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

"Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu."

Mesut Özil’den Arda Güler itirafı! Fenerbahçe’de...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA