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Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme yenileyen Miha Zajc'ın performansı geçmişini arattı. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerin iyi isimlerinden biri olan Sloven orta saha, bu sezon gösterdiği performansla taraftarlara saç baş yoldurttu. Kanarya, İsmail Kartal'ın isteğiyle sözleşme uzatılan Zajc ile yolları ayırma kararı alırken yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:16 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:16
Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

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Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında bulunuyor.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Bunun için Kanarya, pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme yenileyen Miha Zajc'ın performansı geçmişini arattı.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerin iyi isimlerinden biri olan Sloven orta saha, bu sezon gösterdiği performansla taraftarlara saç baş yoldurttu.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Kanarya, İsmail Kartal'ın isteğiyle sözleşme uzatılan Zajc ile yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Orta saha oyuncusunun yerine gelecek isim de belli oldu.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sarı-lacivertli ekip orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir hamlede bulunarak Mainz'in Portekiz asıllı Lüksemburglu yıldızı Leandro Barreiro'nun peşine düştü.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapan Barreiro'nun menajeriyle temasa geçildi.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

30 Haziran'da Mainz'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 26 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

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