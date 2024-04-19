Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında bulunuyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışında bulunuyor.
Bunun için Kanarya, pazartesi günü EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme yenileyen Miha Zajc'ın performansı geçmişini arattı.
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerin iyi isimlerinden biri olan Sloven orta saha, bu sezon gösterdiği performansla taraftarlara saç baş yoldurttu.
Kanarya, İsmail Kartal'ın isteğiyle sözleşme uzatılan Zajc ile yolları ayırma kararı aldı.
Orta saha oyuncusunun yerine gelecek isim de belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip orta sahaya yapacağı takviye için sürpriz bir hamlede bulunarak Mainz'in Portekiz asıllı Lüksemburglu yıldızı Leandro Barreiro'nun peşine düştü.
Asıl mevkisi merkez orta saha olsa da ön libero ve 10 numara mevkilerinde de görev yapan Barreiro'nun menajeriyle temasa geçildi.
Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
30 Haziran'da Mainz'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 26 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.