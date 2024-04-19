Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üzerinde bulunuyor.
Cimbom son olarak Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
3 puanı getiren golleri ise Barış Alper Yılmaz (2), Mauro Icardi ve Hakim Ziyech kaydetmişti.
Galatasaray alınan bu değerli 3 puan ile zirve yarışında hata yapmadı.
Ligin bitimine 6 hafta kala Cimbom, kalan mücadeleleri kazanıp zafere ulaşmayı hedefliyor.
Galatasaray, ligin 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.
Cimbom zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için yoğun mesai içinde çalışıyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular ise teknik direktör Okan Buruk'a galibiyet sözü verirken deneyimli çalıştırıcı ise 3 puana odaklanmış durumda.
Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.
Galatasaray'da bu sezon birçok isim ön plana çıkmayı başardı.
Özellikle savunma performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu adından söz ettirdi.
Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için dikkat çeken tekliflerin gelmesi bekleniyor.
3 stoper de Avrupa kulüplerinin listesine girmeyi başardı.
Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.
Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.
A Spor'un haberine göre kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.
Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.
Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti.
Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.
Beşiktaş devre arasında Chelsea ile anlaşmıştı.
Ancak Fransız stoper bir türlü transfer için ikna olmadı.
Galatasaray ise yaz transfer döneminde yaşanabilecek ayrılık üzerine oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.