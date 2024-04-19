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Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan Pendikspor maçına hazırlanırken diğer yandan transfer listesindeki isimler için girişimlerini sürdürüyor. Aslan bu doğrultuda Beşiktaş'ın transferdeki gözde isimlerinden birisini gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu habere göre o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 15:30 Güncelleme 19 Nisan 2024, 15:30
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üzerinde bulunuyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Cimbom son olarak Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

3 puanı getiren golleri ise Barış Alper Yılmaz (2), Mauro Icardi ve Hakim Ziyech kaydetmişti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray alınan bu değerli 3 puan ile zirve yarışında hata yapmadı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Ligin bitimine 6 hafta kala Cimbom, kalan mücadeleleri kazanıp zafere ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray, ligin 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Cimbom zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için yoğun mesai içinde çalışıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Sarı-kırmızılı oyuncular ise teknik direktör Okan Buruk'a galibiyet sözü verirken deneyimli çalıştırıcı ise 3 puana odaklanmış durumda.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray'da bu sezon birçok isim ön plana çıkmayı başardı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Özellikle savunma performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu adından söz ettirdi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için dikkat çeken tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

3 stoper de Avrupa kulüplerinin listesine girmeyi başardı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Yönetim savunmada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı transfer listesini şimdiden oluşturdu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

A Spor'un haberine göre kurmaylar, daha önce Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği iddia edilen Malang Sarr için harekete geçti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki stoper, sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Yıldız isim bu sezon istediği forma şansını Maviler'in teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan alamadı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezonu Monaco'da geçirmişti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Malang Sarr'ın Londra ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Sarr'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Beşiktaş devre arasında Chelsea ile anlaşmıştı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Ancak Fransız stoper bir türlü transfer için ikna olmadı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

Galatasaray ise yaz transfer döneminde yaşanabilecek ayrılık üzerine oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!

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