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Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Daha önce başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan milli yıldızın yeni takımı ve bonservis bedelini de duyurdular. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:48 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:48
Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımı şaşırttı

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Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye planlayan Arsenal, listenin başına Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına gözlemci yolladı.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Milli yıldız, Olympiakos karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Sol bek mevkisine nokta atış bir transfer yapmayı planlayan Arsenal, uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu yakın markajında tutuyor.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Bu sezon sol bek mevkisinden istediği verimi alamayan teknik direktör Arteta, yönetimden transfer talebinde bulundu.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen İngiliz devi, bu eşleşmede de sol bekte sıkıntı yaşadı.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Premier Lig'de uzun süre lider gitmesine rağmen son hafta aldığı Aston Villa yenilgisiyle yine zirveyi kaptıran Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Ferdi, bir süredir Arsenal'in takibindeydi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Almanya ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla tam not almıştı.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen Ada ekibinin bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

24 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 4 asistli katkı sağladı.

Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

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