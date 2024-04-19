Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye planlayan Arsenal, listenin başına Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına gözlemci yolladı.
Yaz transfer döneminde sol bek bölgesine takviye planlayan Arsenal, listenin başına Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına gözlemci yolladı.
Milli yıldız, Olympiakos karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi.
Sol bek mevkisine nokta atış bir transfer yapmayı planlayan Arsenal, uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu yakın markajında tutuyor.
Bu sezon sol bek mevkisinden istediği verimi alamayan teknik direktör Arteta, yönetimden transfer talebinde bulundu.
Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen İngiliz devi, bu eşleşmede de sol bekte sıkıntı yaşadı.
Premier Lig'de uzun süre lider gitmesine rağmen son hafta aldığı Aston Villa yenilgisiyle yine zirveyi kaptıran Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Ferdi, bir süredir Arsenal'in takibindeydi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Almanya ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla tam not almıştı.
O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.
25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen Ada ekibinin bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.
24 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 4 asistli katkı sağladı.