Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Bonservisini ve yeni takımını duyurdular

O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.

25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR



Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR



Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen Ada ekibinin bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.

24 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 4 asistli katkı sağladı.