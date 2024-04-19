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Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a penaltı atışları sonrası elenen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ve bazı futbolcuların performansına ilişkin eleştiriler artmış durumda. Sarı lacivertli 2 yıldız futbolcu için ise şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:01 Güncelleme 19 Nisan 2024, 21:36
Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

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Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle rekor kıran sarı lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşanmasıyla takımın performansı geriye gitti.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Özellikle orta sahada Fred'in sakatlanmasının ardından puan kayıpları başlarken liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Hal böyle olunca 'takımı İsmail Kartal değil, futbolcular taşıyor' yorumları yapılmaya başlandı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

BİRER BİRER VEDA!

Ligde Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Sarı lacivertliler, Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Ardından Olympiakos maçı öncesine denk geldiği için Süper Kupa maçına U19 ile çıkan ve Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilen Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibine sundu.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos karşısına dinlenmiş bir şekilde çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yine de bazı as oyuncularını kenarda oturtmayı tercih etti.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Maçın 3-0'a gelmesinin ardından yapılan değişiklikler skoru 3-2'ye getirirken tur umudu Kadıköy'e bırakıldı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Kadıköy'de sahaya tam kadro çıkan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile golü erken bulsa da devamı gelmedi. Özellikle maç içinde Dzeko, Fred ve İrfan Can'ın oyundan alınması tribünlerden tepki gördü.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Nitekim penaltı atışları sonrası Avrupa'ya da veda gelirken, sarı lacivertlilerin elinde yalnızca Süper Lig hedefi kaldı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

2 YILDIZ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli ile gelen Cengiz Ünder, sakatlık sorunları ile boğuştu.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Fiziken iyi durumdayken gösterdiği performansla beğeni toplayan Cengiz, ardından yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü sahalara dönemedi.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Olympiakos karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz, gösterdiği performansla eleştiri aldı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü de beklenen performansın uzağında bir görüntü çizdi.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaptığı hatalarla gollere sebep olan Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

GECE HAYATINA DALDILAR!

Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da gece hayatına daldıkları iddia edildi.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in attığı tweet de bu iddiaları destekler yönde.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Kutlualp, "Çağlar'a da iki sözüm var, sen bu değildin, İstanbul'un seni böyle yapmasına müsade ettin
kulağıma geliyor.. bir sürü şey" tweet'ini atmıştı.

Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

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