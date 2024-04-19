Fenerbahçeli iki yıldız için şoke eden iddia!

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle rekor kıran sarı lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşanmasıyla takımın performansı geriye gitti.
Özellikle orta sahada Fred'in sakatlanmasının ardından puan kayıpları başlarken liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı.
Hal böyle olunca 'takımı İsmail Kartal değil, futbolcular taşıyor' yorumları yapılmaya başlandı.
BİRER BİRER VEDA!
Ligde Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Sarı lacivertliler, Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.
Ardından Olympiakos maçı öncesine denk geldiği için Süper Kupa maçına U19 ile çıkan ve Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekilen Fenerbahçe, kupayı ezeli rakibine sundu.
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos karşısına dinlenmiş bir şekilde çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yine de bazı as oyuncularını kenarda oturtmayı tercih etti.
Maçın 3-0'a gelmesinin ardından yapılan değişiklikler skoru 3-2'ye getirirken tur umudu Kadıköy'e bırakıldı.
Kadıköy'de sahaya tam kadro çıkan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile golü erken bulsa da devamı gelmedi. Özellikle maç içinde Dzeko, Fred ve İrfan Can'ın oyundan alınması tribünlerden tepki gördü.
Nitekim penaltı atışları sonrası Avrupa'ya da veda gelirken, sarı lacivertlilerin elinde yalnızca Süper Lig hedefi kaldı.
2 YILDIZ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA!
Sezon başında Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli ile gelen Cengiz Ünder, sakatlık sorunları ile boğuştu.
Fiziken iyi durumdayken gösterdiği performansla beğeni toplayan Cengiz, ardından yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü sahalara dönemedi.
Olympiakos karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz, gösterdiği performansla eleştiri aldı.
Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü de beklenen performansın uzağında bir görüntü çizdi.
Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaptığı hatalarla gollere sebep olan Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.
GECE HAYATINA DALDILAR!
Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da gece hayatına daldıkları iddia edildi.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in attığı tweet de bu iddiaları destekler yönde.
Kutlualp, "Çağlar'a da iki sözüm var, sen bu değildin, İstanbul'un seni böyle yapmasına müsade ettin
kulağıma geliyor.. bir sürü şey" tweet'ini atmıştı.