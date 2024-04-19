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Liverpool'un yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. İç transferde yıldız futbolcularına imza attıran Cimbom, gözünü yapılacak yıldız transferlerine çevirdi. Aslan, bu doğrultuda Liverpool'un yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 15:00 Güncelleme 19 Nisan 2024, 15:02
Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

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Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da yeni sezon planlamalarını yapıyor.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Transferde önceliği orta sahaya veren Cimbom, beklediği katkıyı alamadığı Ndombele'nin alternatifini yine İngiltere'de buldu.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında da listesindeki Liverpool'un 21 yaşındaki Hollandalı maestrosu Ryan Gravenberch'le tekrar temas kurmaya hazırlanıyor.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Okan Buruk'un da orta sahada Torreira'nın yükünü alacak isim olarak Gravenberch'i işaret ettiği öğrenildi.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

ÖNCELİK KİRALAMA

Sezon başında Bayern Münih'ten 40 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutan genç orta saha için Galatasaray'ın 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

İngiliz devinde beklediği süreyi alamayan Granvenberch'in transferinde bu sefer daha iştahlı olan sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

HEM 8 HEM DE 6 NUMARA

Torreira'nın yanına biçilmiş bir kaftan olarak düşünülen Gravenberch, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

EURO 2024'TE BOY GÖSTERECEK

İlk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Gravenberch'in, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda yer alması bekleniyor.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Galatasaray'ın da şampiyona başlamadan transferde mesafe kat etmek için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

33 MAÇ OYNADI

Ajax alt yapısından yetişen Gravenberch 2022'de 18.5 milyon euro'ya Bayern'e transfer oldu. Sezon başında da 40 milyon euro'ya Liverpool'a geçti.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Liverpool'da bu sezon 33 maça çıkan 21 yaşındaki maestro, 3 gol, 2 asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Gravenberch, 1 gol attı. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

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