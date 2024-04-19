Liverpool’un yıldızı adım adım Galatasaray’a!

Okan Buruk'un da orta sahada Torreira'nın yükünü alacak isim olarak Gravenberch'i işaret ettiği öğrenildi.

ÖNCELİK KİRALAMA Sezon başında Bayern Münih'ten 40 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutan genç orta saha için Galatasaray'ın 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

İngiliz devinde beklediği süreyi alamayan Granvenberch'in transferinde bu sefer daha iştahlı olan sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

HEM 8 HEM DE 6 NUMARA Torreira'nın yanına biçilmiş bir kaftan olarak düşünülen Gravenberch, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.