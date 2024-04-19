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Mehmet Büyükekşi'nin adaylık düşüncesi ortaya çıktı! Sabahın erken saatlerinde kulüpler arasında telefon trafiği başladı

Mehmet TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin adaylık düşüncesinin ortaya çıkması sonrasında kulüpler arasında dün sabahın erken saatlerinden itibaren telefon trafiği başladı. Süper Lig’den kimi başkanlar konuyu büyük bir şaşkınlıkla karşılarken, daha önce imza sözü verdiği belirtilen kulüplerle yeniden temasa geçildi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 19 Nisan 2024, 08:24
Mehmet Büyükekşi’nin adaylık düşüncesi ortaya çıktı! Sabahın erken saatlerinde kulüpler arasında telefon trafiği başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemi hızlanırken, Türkiye'de ilk kez TAKVİM'in duyurduğu mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylık düşüncesi kulüpleri karıştırdı. Büyükekşi'nin adaylık düşüncesinin ortaya çıkması sonrasında kulüpler arasında dün sabahın erken saatlerinden itibaren telefon trafiği başladı.

GÖRÜŞMELER HEMEN BAŞLADI
Süper Lig'den kimi başkanlar konuyu büyük bir şaşkınlıkla karşılarken, daha önce imza sözü verdiği belirtilen kulüplerle görüşmelere tekrar başladı. İmza defteri tekrar raftan indirildi. Mehmet Büyükekşi'nin adaylık düşüncesinin devam ettiğini öğrenen kulüplere bir kötü haber de seçim tarihi üzerine geldi. Riva'da görüş birliğine varan TFF yönetimi, haziran ayına seçimin alınması konusunda da olumsuz cevap vermeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre Kulüpler Birliği içinde oluşturulan heyet ile Büyükekşi arasında dün bir telefon görüşmesi oldu. Tarafların önümüzdeki hafta başında bir araya gelmesi bekleniyor.

ZİRVE HAFTA BAŞINDA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yüz yüze yapılacak görüşmede yayın ihalesinin hazır olduğunu, söyleyeceği, ayrıca harcama/transfer limitlerinin belirlenmesi ve yabancı kuralında da sorun olmadığı gerekçesiyle lige yetişmeme gibi bir sorunun bulunmadığı cevabını vermesi bekleniyor.



HACIOSMANOĞLU RESMEN ADAY
TFF seçimleri öncesinde Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylık kararı aldığını resmen duyurdu. Hacıosmanoğlu, "İki tane aday çıktı. Türk futbolu bu tür adayları hep gördü. Futbolun adil yönetilmeye ihtiyacı var. Bunun da yolu FIFA'ya UEFA'ya bağlı bir kurum TFF. Onun da kural ve kaideleri belli.

Kurumlarıyla beraber federasyonun yönetilmesi lazım. Onları da yönetilmesi için iradeyi koyacak başkana ihtiyacı var Türk futbolunun. Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Adaylar değişir ancak zihniyet değişmedikten sonra aynı kaosu tekrar yaşarız. Adil bir yönetim için TFF başkanlığına adayım" dedi.

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