Mehmet Büyükekşi’nin adaylık düşüncesi ortaya çıktı! Sabahın erken saatlerinde kulüpler arasında telefon trafiği başladı





HACIOSMANOĞLU RESMEN ADAY

TFF seçimleri öncesinde Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylık kararı aldığını resmen duyurdu. Hacıosmanoğlu, "İki tane aday çıktı. Türk futbolu bu tür adayları hep gördü. Futbolun adil yönetilmeye ihtiyacı var. Bunun da yolu FIFA'ya UEFA'ya bağlı bir kurum TFF. Onun da kural ve kaideleri belli.

Kurumlarıyla beraber federasyonun yönetilmesi lazım. Onları da yönetilmesi için iradeyi koyacak başkana ihtiyacı var Türk futbolunun. Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Adaylar değişir ancak zihniyet değişmedikten sonra aynı kaosu tekrar yaşarız. Adil bir yönetim için TFF başkanlığına adayım" dedi.