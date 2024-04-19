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Bronckhorst ile sıcak temas: Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör konusunda adım attı

Beşiktaş, en son Rangers’ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile ilk teması kurdu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Hollandalı hoca ile yakında masaya oturmaya hazırlanıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:15
Bronckhorst ile sıcak temas: Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör konusunda adım attı

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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de gündemine gelen Giovanni Van Bronckhorst için düğmeye bastı.

Serdar TopraktepeSerdar Topraktepe

İLK TEMAS KURULDU
Fernando Santos ile yaşanan yol ayrımının ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetiminin, Hollandalı teknik adamla ilk teması kurduğu öğrenildi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin, 49 yaşındaki çalıştırıcı ile hem sözleşme planlamaları hem gelecek adına detayları paylaşmak üzere önümüzdeki günlerde masaya oturacağı gelen haberler arasında bulunuyor.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

4-3-3'Ü BENİMSİYOR
Teknik adamlığa Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Bronckhorst, daha sonra aynı kulüpte önce U21, ardından da A Takım'da görev yaptı. Kısa süre Çin ekibi Guangzhou'da çalışan Hollandalı teknik adam, son olarak Rangers'ta çalıştı. 4-3-3 sistemini benimsemesiyle bilinen ve yeni sezonda takım çalıştırmaya sıcak bakan Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ta 68 karşılaşmada, maç başına 2.01 puan ortalaması elde etmişti.

TAKVİM önceki günlerde Hollandalı teknik adam ile ilgili gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

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