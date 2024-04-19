Bronckhorst ile sıcak temas: Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör konusunda adım attı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de gündemine gelen Giovanni Van Bronckhorst için düğmeye bastı.