Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.
İki stoperini de yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, şimdiden stoper arayışlarına başladı.
Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN VARANE BOMBASI!
G.Saray, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ı ilk sıraya yazdı.
Gelen iddialara göre ise Galatasaray transfer komitesi; Manchester United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Raphael Varane için nabız yokladı.
ManU'yla +1 yıl daha opsiyonu bulunan Fransız stoper, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşma sağlayamazsa yazın ayrılacak. Aslan'ın 30 yaşındaki stoper için pusuda olduğu belirtildi.