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Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Davinson'un ayrılığı üzmeyecek

Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için birçok teklif alan Cimbom, hazırlıklarını iki ismin ayrılık ihtimaline karşı yapıyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada dünya yıldızı bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:53 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:53
Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

İki stoperini de yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, şimdiden stoper arayışlarına başladı.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

CİMBOM'DAN VARANE BOMBASI!

G.Saray, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ı ilk sıraya yazdı.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

Gelen iddialara göre ise Galatasaray transfer komitesi; Manchester United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Raphael Varane için nabız yokladı.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

ManU'yla +1 yıl daha opsiyonu bulunan Fransız stoper, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşma sağlayamazsa yazın ayrılacak. Aslan'ın 30 yaşındaki stoper için pusuda olduğu belirtildi.

Galatasaray’a dünya yıldızı stoper! Davinson’un ayrılığı üzmeyecek

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