Kulüpler Birliği’nde önceki gün yapılan kritik zirvenin tüm detaylarını TAKVİM açıklıyor





Kulüpler Birliği önceki gün yaptığı toplantıda Hasan Arat, Dursun Özbek ve Mecnun Odyakmaz'ın yer aldığı heyet ile TFF'ye gitme kararı alırken, yaşanılan süreçlerle ilgili tüm detaylara Turkuvaz Medya Djital İçerik Yöneticisi ve A Spor yorumcusu Taner Karaman ulaştı. İşte hem Kulüpler Birliği'nde hem de Riva'da yaşananlar:

SEÇİM TARİHİNDE TAVİZ YOK

TFF ile seçim tarihinin haziran ayına çekilmesi hususunda görüşme yapacak olan üç başkan, birliğin tarih değişikliği istemesinin altında yatan nedenleri Mehmet Büyükekşi'ye aktarmayı planlıyor. Büyükekşi'nin ise yakın çevresine "Bundan önceki seçim dönemlerinde göreve Temmuz ayında geldim. Üstelik yayın ihalesi gibi önemli işler de beklerken, hepsini lige yetiştirdim. Şu anda olası bir seçim sonrası ise yapılacak tek iş kurul belirlemeleri. Rahatlıkla yetişir. Kulüplerin endişe etmesine gerek yok. Önce Avrupa Şampiyonası'nı atlatalım" dediği öğrenildi.