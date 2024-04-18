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Kulüpler Birliği'nde önceki gün yapılan kritik zirvenin tüm detaylarını TAKVİM açıklıyor

Mehmet Büyükekşi’nin 80’e yakın alt lig kulübünün desteğini alarak adaylık hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Ayrıca Büyükekşi’nin seçimi hazirana çekme fikrine de soğuk baktığı ve “Her şey rahatlıkla yetişir. Kulüpler endişe etmesin. Önce Avrupa Şampiyonası’nı atlatalım” dediği de belirlendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 07:00 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:03
Kulüpler Birliği’nde önceki gün yapılan kritik zirvenin tüm detaylarını TAKVİM açıklıyor

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Türk futbolunun son dönemlerde gündemden düşmeyen konu başlıklarından olan TFF seçimlerinde sular durulmuyor.



Kulüpler Birliği önceki gün yaptığı toplantıda Hasan Arat, Dursun Özbek ve Mecnun Odyakmaz'ın yer aldığı heyet ile TFF'ye gitme kararı alırken, yaşanılan süreçlerle ilgili tüm detaylara Turkuvaz Medya Djital İçerik Yöneticisi ve A Spor yorumcusu Taner Karaman ulaştı. İşte hem Kulüpler Birliği'nde hem de Riva'da yaşananlar:

SEÇİM TARİHİNDE TAVİZ YOK
TFF ile seçim tarihinin haziran ayına çekilmesi hususunda görüşme yapacak olan üç başkan, birliğin tarih değişikliği istemesinin altında yatan nedenleri Mehmet Büyükekşi'ye aktarmayı planlıyor. Büyükekşi'nin ise yakın çevresine "Bundan önceki seçim dönemlerinde göreve Temmuz ayında geldim. Üstelik yayın ihalesi gibi önemli işler de beklerken, hepsini lige yetiştirdim. Şu anda olası bir seçim sonrası ise yapılacak tek iş kurul belirlemeleri. Rahatlıkla yetişir. Kulüplerin endişe etmesine gerek yok. Önce Avrupa Şampiyonası'nı atlatalım" dediği öğrenildi.



ALT LİGLERDEN DESTEK
Kulüpler Birliği'nde imza çalışmaları rafa kalkarken, aynı dönemde TFF yetkilileri de özellikle alt liglerle temaslar kurmayı sürdürüyor. Görüşmesi gerçekleşen 80 kadar alt lig ekibinin ise imza vermediği, yanındayız dediği ortaya çıktı. Fenerbahçe "İmzalar hazır" demesine rağmen, birlik toplantısının olduğu günün akşamında TFF'ye ulaşan resmi imza adeti 56 olurken, Hatay, Gaziantep, Alanya, Kayseri gibi Süper Lig kulüplerinin de imzaya başından beri yanaşmadığı öğrenildi.

KOLLARI SIVADI
Riyad'da iptal edilen Süper Kupa finali sonrasında yakın çevresine "Gerekirse istifa ederim" diyen Büyükekşi'nin sonrasında bu kararından gelen devam istekleri nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi. Büyükekşi geçtiğimiz aya kadar, "İmzalar çekilirse, aday olmayacağım" demesine rağmen, son dönemlerde bazı kulüp başkanlarının sert söylemleri sonrası ise tekrardan adaylık hazırlığına başladı. Büyükekşi'nin kendisine yönelik kimi hareketleri etik dışı bulduğu ve "Gerekirse seçimle giderim" düşüncesinde olduğu öğrendi.



YARDIMCI RESMEN ADAY
TFF eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." dedi.

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